محدودیت تردد خودروهای سنگین در محور سنندج ـ مرز باشماق تا پایان اربعین اعمال می شود

به گزارش کرد پرس، سرهنگ حمیدرضا عبدالملکی در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: همزمان با اجرای طرح ویژه ترافیکی اربعین حسینی (ع)، محدودیت تردد انواع وسایل نقلیه سنگین در محورهای منتهی به مرز بین المللی باشماق از اول مردادماه ۱۴۰۵ تا پایان مراسم اربعین اعمال خواهد شد.

وی اظهار کرد: بر اساس این طرح، تردد انواع کامیون، کامیونت، تریلی و سایر خودروهای سنگین در ساعات شب تا صبح روز بعد در محور سنندج ـ مریوان ـ مرز باشماق ممنوع است.

رئیس پلیس راه استان کردستان، افزود: در ساعات روز نیز با توجه به حجم ترافیک، میزان تردد زائران و در صورت نیاز، محدودیت های مقطعی برای تردد خودروهای سنگین پس از اطلاع رسانی قبلی اجرا خواهد شد.

سرهنگ عبدالملکی هدف از اجرای این محدودیت ها را جلوگیری از ایجاد گره های ترافیکی، تسهیل تردد زائران اربعین، افزایش ایمنی کاربران جاده ای و ارائه خدمات مطلوب در مسیرهای منتهی به مرز باشماق عنوان کرد.

وی از رانندگان وسایل نقلیه سنگین خواست با رعایت مقررات و همکاری با پلیس راه، برنامه ریزی لازم برای سفرهای خود را انجام دهند و اطلاعیه های مربوط به زمان اعمال محدودیت ها را از طریق رسانه های رسمی دنبال کنند.

رئیس پلیس راه استان کردستان تأکید کرد: پلیس راه با استقرار نیروهای عملیاتی و اجرای طرح های ویژه ترافیکی در محورهای منتهی به مرز باشماق، تمام توان خود را برای تأمین امنیت، روان سازی تردد و فراهم کردن سفری ایمن و آرام برای زائران اربعین حسینی (ع) به کار خواهد گرفت.