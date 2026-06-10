بانک کشاورزی کردستان ۶۶ هزار میلیون ریال تسهیلات پرداخت کرد/کشاورزان پس از تحویل گندم، اعتبار دریافت می کنند

به گزارش کرد پرس، علی رنجبری در نشست خبری با اصحاب رسانه، گفت: بانک کشاورزی به عنوان بانک تخصصی بخش کشاورزی، نقش محوری در تامین مالی تولیدکنندگان، بهره برداران و فعالان این حوزه دارد و در سال گذشته ۶۶ هزار و ۳۰۴ میلیون ریال تسهیلات در استان پرداخت کرده است.

وی اظهار کرد: در سال گذشته ۳۳ هزار و ۱۴۱ فقره تسهیلات به ارزش ۶۶ هزار و ۳۰۴ میلیون ریال در بخش های مختلف پرداخت شد که بخش عمده آن در راستای حمایت از تولید و توسعه فعالیت های کشاورزی بوده است.

مدیر امور شعب بانک کشاورزی کردستان با اشاره به ترکیب تسهیلات پرداختی، افزود: بیشترین سهم تسهیلات به بخش سرمایه در گردش و تامین نقدینگی واحدهای تولیدی اختصاص یافته که با پرداخت ۵۶۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال به ۳۱۵ متقاضی، نقش مهمی در تداوم تولید و اشتغال ایفا کرده است.

رنجبری ادامه داد: در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی نیز ۴۵۲ فقره تسهیلات به ارزش ۲ هزار و ۷۲۷ میلیارد ریال پرداخت شد که نشان دهنده توجه ویژه بانک به نوسازی ناوگان ماشین آلات و ارتقای بهره وری بخش کشاورزی است.

وی از پرداخت تسهیلات حمایتی و تکلیفی نیز خبر داد و یادآور شد: در سال گذشته ۴۲۳ فقره تسهیلات ازدواج به ارزش یک هزار و ۳۸۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و ۴۲۲ فقره تسهیلات فرزندآوری به ارزش ۴۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال به متقاضیان پرداخت شد.

مدیر امور شعب بانک کشاورزی کردستان بیان کرد: در بخش تسهیلات حمایتی نیز ۲۱۲ فقره تسهیلات کمیته امداد به ارزش ۳۰۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال، ۱۰۸ فقره تسهیلات بنیاد شهید و ایثارگران به ارزش ۲۱۶ میلیارد ریال و ۳۱۵ فقره تسهیلات بهزیستی به ارزش ۵۶۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال پرداخت شده است.

رنجبری با اشاره به حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، گفت: در قالب بند (الف) تبصره ۱۸ نیز ۷۳ فقره تسهیلات به ارزش ۲ هزار و ۵۸۷ میلیارد و ۸۲۰ میلیون ریال پرداخت شد و همچنین ۱۶۷ پرونده امهال و تسهیل بازپرداخت تسهیلات به ارزش ۲ هزار و ۸۲۴ میلیارد ریال مورد حمایت قرار گرفت.

۵۲۲۵ میلیارد ریال غرامت به بهره برداران خسارت دیده پرداخت شد

وی در تشریح عملکرد بیمه ای بانک کشاورزی نیز اظهار کرد: در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تعداد ۸۱ هزار و ۹۹۶ بیمه نامه کشاورزی در استان صادر شد.

مدیر امور شعب بانک کشاورزی کردستان افزود: ارزش تعهدات بیمه ای صندوق بیمه کشاورزی در استان به بیش از ۹۲ هزار میلیارد ریال رسیده و در این مدت بیش از ۵ هزار و ۲۲۵ میلیارد ریال غرامت به بهره برداران خسارت دیده پرداخت شده است.

رنجبری با بیان اینکه بیشترین پوشش بیمه ای مربوط به محصولات زراعی و دام بوده است، ادامه داد: بیش از ۳۷ هزار بیمه نامه در بخش محصولات زراعی و ۳ هزار و ۲۶۹ بیمه نامه در بخش دام صادر شده که نقش مهمی در کاهش ریسک فعالیت های کشاورزی ایفا می کند.

کشاورزان پس از تحویل گندم، اعتبار دریافت می کنند

وی در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای «طرح اعتباری گندم» خبر داد و بیان کرد: کشاورزان گندم کار پس از تحویل محصول به مراکز خرید تضمینی، بدون انتظار برای واریز مطالبات، می توانند تا ۳۰ درصد ارزش گندم تحویلی خود را به صورت اعتبار دریافت کنند.

مدیر امور شعب بانک کشاورزی کردستان ادامه داد: به محض تحویل گندم و صدور صورتحساب توسط مراکز خرید، پیامکی برای کشاورز ارسال می شود و وی می تواند از طریق سامانه و اپلیکیشن معرفی شده درخواست اعتبار کند.

رنجبری یادآور شد: در قالب این طرح، تا ۳۰ درصد ارزش گندم تحویلی به صورت اعتبار در اختیار کشاورز قرار می گیرد و متقاضیان می توانند تا سقف یک میلیارد ریال از این اعتبار استفاده کنند.

وی با بیان اینکه اعتبار مذکور پیش از پرداخت مطالبات اصلی در اختیار کشاورزان قرار می گیرد، گفت: پس از آنکه بهای گندم از سوی دولت به حساب کشاورز واریز شد، اعتبار دریافتی تسویه خواهد شد و بهره برداران می توانند بدون دغدغه کمبود نقدینگی، نیازهای مالی خود را تأمین کنند.

طرح «نوی پو» جایگزین تسهیلات سنتی شد

مدیر روابط عمومی بانک کشاورزی کردستان نیز در این نشست اظهار کرد: طرح «نوی پو» با هدف تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و کاهش فشار بر نظام بانکی اجرا شده و تولیدکنندگان می توانند بدون دریافت تسهیلات نقدی، نیازهای خود را از طریق اعتبار خرید تأمین کنند.

فرید احمدی با تشریح طرح «نوی پو» و برنامه های بانک در سال ۱۴۰۵، افزود: این طرح با هدف تسهیل تأمین مالی تولیدکنندگان و در راستای شعار سال بانک کشاورزی با عنوان «توسعه بازار و سودآوری پایدار» اجرا می شود.

وی ادامه داد: پس از حذف ارز ترجیحی، نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش افزایش یافت و تأمین این حجم از منابع از طریق تسهیلات سنتی، فشار زیادی به نظام بانکی وارد می کرد؛ به همین دلیل بانک کشاورزی طرح نوی پو را طراحی و اجرا کرد.

مدیر روابط عمومی بانک کشاورزی کردستان یادآور شد: در قالب این طرح، به جای پرداخت تسهیلات نقدی، برای تولیدکننده اعتبار ایجاد می شود و متقاضی می تواند متناسب با نیاز خود از طریق سامانه بازارگاه، نهاده ها و کالاهای مورد نیاز را خریداری کند.

احمدی بیان کرد: تولیدکننده پس از دریافت اعتبار، هر زمان که نیاز داشته باشد می تواند خرید خود را انجام دهد و تنها مبلغ استفاده شده را در مدت تعیین شده با کارمزدی اندک بازپرداخت کند.

وی با بیان اینکه این شیوه از افزایش نقدینگی در بازار جلوگیری می کند، گفت: طرح نوی پو ضمن کاهش هزینه های تأمین مالی، دسترسی سریع تر تولیدکنندگان به نهاده های مورد نیاز را فراهم کرده و از تحمیل بار مالی اضافی به شبکه بانکی جلوگیری می کند.

مدیر روابط عمومی بانک کشاورزی کردستان همچنین به شعار سال ۱۴۰۵ بانک کشاورزی اشاره کرد و افزود: شعار امسال بانک کشاورزی «توسعه بازار و سودآوری پایدار» است و این به معنای افزایش هزینه خدمات برای مردم نیست، بلکه هدف، ایجاد تراز مالی سالم و تقویت توان بانک برای حمایت بیشتر از بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور است.

احمدی تاکید کرد: بانکی که از پایداری مالی برخوردار باشد، می تواند منابع بیشتری را به بخش تولید اختصاص دهد و پاسخگوی نیازهای کشاورزان و فعالان اقتصادی باشد؛ از این رو سودآوری پایدار و توسعه بازار دو راهبرد مکمل برای تحقق مأموریت های بانک کشاورزی محسوب می شوند.