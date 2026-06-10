به گزارش کردپرس، ارسلان شکری اظهار کرد: با اعلام ورود طرح‌های جامع پایانه‌های مرزی بازرگان، رازی و تمرچین به مرحله انتخاب پیمانکار گفت: اسناد این طرح‌ها در سامانه مربوطه بارگذاری شده و فرآیند برگزاری مناقصه برای انتخاب پیمانکار در حال انجام است.

او افزود: آذربایجان‌غربی با داشتن بیشترین تعداد پایانه‌های مرزی در کشور و مطرح بودن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دروازه‌های ارتباطی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان، نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه تجارت خارجی، ترانزیت بین‌المللی کالا و جابه‌جایی مسافران دارد و به همین دلیل توسعه و ساماندهی پایانه‌های مرزی استان در اولویت برنامه‌های این اداره‌کل قرار گرفته است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی ادامه داد: با توجه به افزایش حجم مبادلات تجاری، رشد تردد ناوگان ترانزیتی و ضرورت ارتقای سطح خدمات‌رسانی در مبادی مرزی، تهیه و اجرای طرح‌های جامع پایانه‌های مرزی بازرگان، رازی و تمرچین با هدف توسعه زیرساخت‌ها، افزایش ظرفیت پذیرش ناوگان، ساماندهی فضاهای عملیاتی، تفکیک ترافیک مسافری و تجاری و تسهیل فرآیندهای گمرکی و حمل‌ونقلی در دستور کار قرار دارد.

شکری با اشاره به طی شدن مراحل مطالعاتی این طرح‌ها گفت: پس از انجام مطالعات تخصصی و تصویب در مراجع ذی‌صلاح، اسناد مربوط به طرح‌های جامع پایانه‌های مرزی بازرگان، رازی و تمرچین در سامانه بارگذاری شده و هم‌اکنون فرآیند انتخاب پیمانکار و ورود به فاز اجرایی در حال پیگیری است.

او ادامه داد: در پایانه مرزی بازرگان به‌عنوان بزرگ‌ترین مرز زمینی کشور، توسعه فضاهای عملیاتی، افزایش ظرفیت خدمات‌رسانی به ناوگان و ارتقای زیرساخت‌های لجستیکی پیش‌بینی شده و در پایانه‌های مرزی رازی و تمرچین نیز اقدامات گسترده‌ای برای بهبود فرآیندهای ترانزیتی، ارتقای ایمنی، ساماندهی ترددها و توسعه امکانات پشتیبانی و خدماتی در نظر گرفته شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با اشاره به طرح جامع پایانه مرزی سرو نیز تصریح کرد: مراحل نهایی جمع‌بندی طرح جامع این پایانه به پایان رسیده و برای طرح در شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور آماده شده است تا پس از تصویب، مراحل اجرایی آن نیز آغاز شود.

شکری گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، توسعه و ساماندهی پایانه‌های مرزی استان زمینه افزایش ظرفیت ترانزیتی، تسهیل صادرات و واردات، کاهش زمان توقف ناوگان، ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به فعالان اقتصادی و تقویت جایگاه آذربایجان‌غربی در کریدورهای بین‌المللی حمل‌ونقل را فراهم خواهد کرد.

او تأکید کرد: مرزهای استان از مهم‌ترین ظرفیت‌های توسعه اقتصادی کشور به شمار می‌روند و اجرای طرح‌های جامع پایانه‌های مرزی، گامی مؤثر در راستای بهره‌برداری حداکثری از این ظرفیت‌ها، رونق مبادلات تجاری، جذب سرمایه‌گذاری و تبدیل آذربایجان‌غربی به یکی از قطب‌های مهم لجستیکی و ترانزیتی کشور خواهد بود.