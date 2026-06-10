سد بوکان ٩٢ درصد پر شدگی دارد

به گزارش کردپرس، عباس عباسی در نخستین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بوکان با اشاره به اقدامات حفاظتی انجام‌گرفته در سال جاری، اهم این اقدامات را شامل انسداد ۱۰ حلقه چاه غیرمجاز، تعیین‌تکلیف ۴ پرونده فاقد پروانه و نصب ۸ دستگاه کنتور هوشمند حجمی بر روی چاه‌های فاقد کنتور برشمرد.

وی همچنین ضمن بررسی وضعیت ایستگاه پمپاژ سراب، بر لزوم اتخاذ تدابیر قانونی و برخورد جدی با متخلفانی که از پساب تصفیه‌خانه برای آبیاری غیرمجاز مزارع کشاورزی استفاده می‌کنند، تأکید کرد.

در ادامه این جلسه،معاون عمرانی و برنامه‌ریزی فرمانداری بوکان، ضمن تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ صرفه‌جویی در مصرف آب، خواستار همکاری بیش‌ازپیش دستگاه‌های اجرایی در این حوزه شد.

محمدپور با تأکید بر ضرورت مطالعه و ارائه گزارش کارشناسی توسط ادارات ذی‌ربط در خصوص ساماندهی پساب رودخانه سیمینه و امکان‌سنجی استفاده از پساب تصفیه‌شده در فضای سبز شهری افزود: نظارت بر طرح‌های بخش صنعت و خدمات باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا از تخلفات احتمالی و سوءاستفاده از انشعابات آب، برق و گاز تخصیصی در کاربری‌های غیرمجاز، از جمله خانه-باغ‌ها، جلوگیری به عمل آید.