ادارات ملکف به استفاده از پنل خورشیدی و دیزل ژنراتور هستند

به گزارش کردپرس. منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، در نشست ستاد مدیریت بحران استان ضمن گرامیداشت هفته محیط زیست، بر ضرورت حفاظت از محیط زیست و تسریع در روند جبران خسارات واحدهای آسیبدیده تأکید کرد.
وی با بیان اینکه محیط زیست امانتی برای نسلهای آینده است، گفت: مدیریت صحیح پسماند، کاهش استفاده از ظروف یکبارمصرف، کنترل آلایندگی صنایع و توسعه فضای سبز از مهمترین اقدامات در راستای حفظ محیط زیست به شمار میرود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به خسارات واردشده به بخشهای مسکونی، تجاری، صنعتی و کشاورزی، بیان کرد: استان کرمانشاه از جمله استانهایی است که خسارات قابل توجهی را متحمل شده و ضروری است روند جبران این خسارات با سرعت بیشتری دنبال شود.
دکتر حبیبی بر تسریع در صدور پروانه ساخت برای واحدهای تخریبی، پیگیری پرداخت خسارات از طریق دستگاههای ملی و تأمین اعتبارات مورد نیاز تأکید کرد و افزود: تمامی دستگاههای اجرایی باید از طریق وزارتخانهها و سازمانهای مرتبط، پیگیریهای لازم را تا حصول نتیجه انجام دهند.
استاندار کرمانشاه همچنین خواستار تسریع در پرداخت خسارات واحدهای صنعتی و بخش کشاورزی شد و گفت: با وجود انجام برآوردها و مکاتبات لازم، پیگیری مستمر برای تأمین منابع مالی و جبران خسارات وارده ضروری است.
حبیبی ابراز امیدواری کرد با همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی، روند بازسازی و جبران خسارات در استان با سرعت و کیفیت مطلوب انجام شود.
مدیر ارشد استان همچنین بر تعیین تکلیف واحدهای آسیبدیده فاقد مجوز و کاربری قانونی تأکید کرد و گفت: برای این دسته از واحدها باید راهکارهای اجرایی و قانونی مناسبی در سطح استان تدوین شود تا هیچ فردی بلاتکلیف نماند و مواردی که در سطح استان قابل حل باشد باید در شورای مدیریت بحران استان تعیین تکلیف شده و سایر موارد نیز از طریق دستگاههای ملی و مراجع ذیربط در تهران پیگیری شود.
حبیبی با اشاره به وضعیت ساکنان منازل سازمانی آسیبدیده افزود: پیشنهادهای لازم برای حمایت از این افراد باید تهیه و از طریق سازمان مدیریت بحران کشور و معاون اول رئیسجمهور پیگیری شود تا زمینه جبران خسارات وارده فراهم گردد.
وی همچنین از پیگیری برای تأمین هزینه تعویض شیشه مدارس آسیبدیده خبر داد و گفت: با هماهنگیهای انجامشده با جمعیت هلال احمر کشور، یکی از خیرین آمادگی خود را برای تأمین هزینه شیشه مدارس آسیبدیده اعلام کرده است و لازم است این موضوع با جدیت تا حصول نتیجه دنبال شود.
استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع پرداخت خسارت خودروهای آسیبدیده اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به افزایش قیمت قطعات خودرو، مقرر شد میزان خسارتهای برآورد شده با ۴۰ درصد افزایش پرداخت شود. این موضوع به عنوان مصوبه ستاد مدیریت بحران استان ابلاغ خواهد شد.
وی همچنین از اقدامات ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، بنیاد برکت و بیمه ایران در زمینه حمایت از آسیبدیدگان قدردانی کرد و خواستار تقویت هماهنگی این مجموعهها با فرمانداران، مدیریت بحران و حوزه عمرانی استانداری شد تا روند اطلاعرسانی و پرداخت کمکهای بلاعوض، تسهیلات ارزانقیمت و سایر حمایتها با سرعت بیشتری انجام شود.
استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به ناترازی انرژی و افزایش مصرف آب و برق در فصل تابستان، بر ضرورت آمادگی کامل دستگاههای خدماترسان تأکید کرد و گفت: شرکتهای آب و برق باید با تقویت اکیپهای عملیاتی، تعمیرات و رفع نقص، آمادگی لازم را برای پاسخگویی سریع به مشکلات احتمالی داشته باشند.
حبیبی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی افزود: صرفهجویی باید از دستگاههای اجرایی آغاز شود و ادارات در این زمینه الگوی مناسبی برای مردم باشند. همچنین آگاهیبخشی عمومی، همراهی رسانهها و همکاری همه دستگاهها در مدیریت مصرف آب و برق ضروری است تا استان بتواند بدون مشکل از پیک مصرف تابستان عبور کند.
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