به گزارش کردپرس، دبیرکل وزارت پیشمرگه اقلیم کردستان اعلام کرد روند یکپارچه‌سازی نیروهای پیشمرگه به «مراحل پایانی» رسیده و تأکید کرد با پایان یافتن تفاهم‌نامه همکاری با آمریکا در ماه سپتامبر، به توافقی جدید برای تداوم همکاری‌ها و برنامه‌های آموزشی نیاز خواهد بود.

بختیار محمد، دبیرکل وزارت پیشمرگه، به رووداو گفت: «گام‌های خوبی به پیش برداشته‌ایم و می‌توان گفت تنها مرحله پایانی برای اجرای تفاهم‌نامه باقی مانده است که شامل تشکیل فرماندهی مناطق و فعالیت مشترک آن‌ها با وزارت پیشمرگه می‌شود.»

تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت پیشمرگه و آمریکا در سپتامبر ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد. به گفته دبیرکل وزارت پیشمرگه، تاکنون فرماندهی مناطق اول و دوم مربوط به یگان‌های ۷۰ و ۸۰ به طور کامل آغاز به کار نکرده‌اند و لازم است روند فعالیت آن‌ها تسریع شود. پس از این مرحله نیز ساختار و وظایف وزارت پیشمرگه و فرماندهی مناطق مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.

بختیار محمد خواستار امضای توافقی جدید با آمریکا شد و گفت: «پایان یافتن این تفاهم‌نامه به معنای پایان تعهدات دو طرف است، بنابراین باید برای دستیابی به توافقی جدید تلاش شود. لازم است تفاهم‌نامه تازه‌ای وجود داشته باشد؛ چه به صورت دوجانبه و چه از طریق دولت فدرال عراق. این موضوع درباره دیگر کشورهای عضو ائتلاف بین‌المللی ضد داعش از جمله بریتانیا، فرانسه، آلمان، هلند و ایتالیا نیز صدق می‌کند.»

وی همچنین تأکید کرد هرگونه همکاری و هماهنگی با کشورهای ائتلاف باید با موافقت دولت فدرال عراق انجام شود.

دبیرکل وزارت پیشمرگه درباره اهمیت تکمیل روند یکپارچه‌سازی نیروهای پیشمرگه گفت: «رهبری سیاسی اقلیم کردستان و وزارت پیشمرگه به این نتیجه رسیده‌اند که تشکیل و فعال‌سازی فرماندهی مناطق باید هرچه سریع‌تر انجام شود. این موضوع به یک ضرورت تبدیل شده است، زیرا همه می‌دانیم پیشمرگه نماد مبارزه و فداکاری بوده است. از این رو، سازماندهی مجدد، نوسازی و تقویت این نیرو یک وظیفه اخلاقی، ملی و میهنی به شمار می‌رود.»

او در پایان اطمینان داد که تمامی لشکرها و تیپ‌هایی که پیش‌تر در چارچوب پروژه یکپارچه‌سازی سازماندهی شده‌اند، بدون مشکل به فعالیت خود ادامه می‌دهند و تحت فرماندهی مناطق، مأموریت‌های خود را انجام می‌دهند.