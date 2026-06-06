به گزارش کردپرس، محمد قسیم عثمانی، با اشاره به ریشه گرانی کالاهای اساسی در کشور، به خانه ملت گفت: ما وقتی برای افزایش قیمت منطق اقتصادی داریم، می‌دانیم با تورم مواجهیم، ولی وقتی بحشی از این افزایش قیمت‌ها توجیه اقتصادی ندارد و فقط جنبه روانی و جنبه سوءاستفاده و غیره دارد، دیگر آن بحث تورم نیست؛ بحث افسارگسیختگی است، بحث عدم نظارت است.

نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی افزود: آنچه در حال حاضر ما در بازار با آن مواجه هستیم، بیش از اینکه حاصل تورم باشد، افسارگسیختگی است و در واقع مسئولین ناظر بر قیمت‌ها در این حوزه به شدت کم‌کاری می‌کنند و به علت عدم انجام وظایف قانونی‌شان به مردم فشار می آورند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد:از سویی دیگر بخشی از عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات هم با هدف ناراضی‌سازی مردم و تعمدا اقدام به افزایش قیمت کالاهایشان می‌کنند؛ بخشی از این افراد می‌گویند؛ اگر نمی‌توانم به خیابان بروم، ولی می‌توانم کالایم را جوری گران کنم که صدای مردم درآید و این باعث می‌شود که به هر حال از درون به مردم فشار بیاید.

او تصریح کرد: به نظر بنده کسانی که بدون ملاحظات اقتصادی و بدون منطق، قیمت کالاهایشان را افزایش می‌دهند، عملاً با دشمن همکاری می‌کنند. بنابراین ممکن است اینگونه رفتارها در بین بخشی از جامعه وجود داشته باشد. از این رو بنده معتقدم نهادهای مسئول باید به شدت جلوی این اتفاق را بگیرند؛ اتفاقی که دارد به یک فرهنگ بد تبدیل می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تأکید کرد: اگر این بخش را کنترل کنیم، فشار اقتصادی بر مردم کاهش پیدا خواهد کرد./