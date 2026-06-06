اردوغان: امیدواریم با کاهش اثرات جنگ ایران در بازار انرژی، تورم نیز مهار شود

به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در سخنرانی خود در مجمع عمومی شورای روابط اقتصادی خارجی ترکیه (DEİK) با اشاره به پیامدهای جنگ ایران بر اقتصاد جهانی، ابراز امیدواری کرد که با کاهش شوک‌های ناشی از این جنگ در بازارهای انرژی، روند مهار تورم در ترکیه نیز شتاب بگیرد.

اردوغان گفت: «امیدواریم با فروکش کردن موج‌های شوکی که جنگ ایران در بازارهای انرژی ایجاد کرده است، در زمینه تورم نیز به نرخ‌های مورد انتظار خود دست یابیم.»

او همچنین تأکید کرد که اقتصاد ترکیه با وجود شرایط دشوار جهانی همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد و افزود: «با وجود فضای دشواری که تمام جهان، از جمله کشورهای توسعه‌یافته، با آن روبه‌رو هستند، ما رشد اقتصادی خود را برای ۲۳ فصل متوالی بدون وقفه ادامه داده‌ایم.»

گفتنی است اردوغان چند روز پیش نیز در مراسم افتتاح پروژه‌های انرژی به پیامدهای جنگ ایران اشاره کرده و گفته بود بحران ناشی از این جنگ، اهمیت ترکیه را در امنیت و انتقال انرژی منطقه افزایش داده است. او همچنین تأکید کرده بود که نوسانات بازار نفت و تحولات پیرامون مسیرهای انتقال انرژی، امنیت انرژی را به یکی از مهم‌ترین موضوعات راهبردی جهان تبدیل کرده است.