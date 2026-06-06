اختلاف ۸۳۵ میلیارد دیناری میان آمارهای درآمدهای غیرنفتی اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس، کاوه علی، نماینده اتحاد اسلامی کردستان در پارلمان اقلیم کردستان، اعلام کرد که تنها میان آمارهای وزارت دارایی اقلیم و اطلاعات ارائهشده از سوی ڕێباز حملان، مشاور مالی نخستوزیر اقلیم، درباره درآمدهای غیرنفتی سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۳۵ میلیارد دینار اختلاف وجود دارد.
وی در یادداشتی با طرح این پرسش که درآمدهای غیرنفتی اقلیم واقعاً چقدر است و چه میزان از آن به صورت رسمی وارد وزارت دارایی میشود، گفت بخش عمدهای از این درآمدها وارد خزانه دولت اقلیم نمیشود و به شرکتها، رانتها، قاچاق و دیگر مجاری غیرشفاف اختصاص مییابد.
این نماینده پارلمان افزود از سال ۲۰۲۱ تاکنون مالیاتها، عوارض و هزینههای تحمیلشده بر شهروندان افزایش یافته، اما درآمدهای رسمی کاهش پیدا کرده است.
به گفته او، این وضعیت نتیجه تضعیف بخش عمومی، واگذاری آن به شرکتهای وابسته به احزاب، قاچاق، فساد و نبود شفافیت است.
کاوه علی با اشاره به جدول منتشرشده از سوی وزارت دارایی اقلیم کردستان گفت این وزارتخانه درآمدهای غیرنفتی سال ۲۰۲۵ را ۳ هزار و ۱۲۵ میلیارد دینار اعلام کرده که به طور میانگین ماهانه ۲۶۰ میلیارد دینار میشود.
او در ادامه افزود که بر اساس اظهارات و اطلاعات پیشین ڕێباز حملان، مشاور مالی نخستوزیر اقلیم و وزیر دارایی سابق، درآمدهای غیرنفتی اقلیم در سال ۲۰۲۵ ماهانه بین ۳۲۰ تا ۳۴۰ میلیارد دینار بوده است.
به گفته وی، اگر میانگین ۳۳۰ میلیارد دینار در نظر گرفته شود، مجموع درآمدهای غیرنفتی اقلیم در این سال به ۳ هزار و ۹۶۰ میلیارد دینار میرسد.
نماینده اتحاد اسلامی کردستان تأکید کرد که بر این اساس، اختلاف میان آمارهای وزارت دارایی و مشاور مالی نخستوزیر به بیش از ۸۳۵ میلیارد دینار میرسد.
وی همچنین مدعی شد آمارهای منتشرشده از سوی وزارت دارایی با اظهارات و دادههای قبلی مسئولان همخوانی ندارد و اگر اطلاعات موجود صحیح باشد، نباید چنین اختلاف چشمگیری میان ارقام اعلامشده وجود داشته باشد.
کاوه علی در پایان پرسید آیا اطلاعاتی که در اختیار وزارت دارایی قرار میگیرد با دادههایی که به دفتر نخستوزیر میرسد متفاوت است یا اینکه همانند برخی پروژهها، ارقام اعلامشده در مراحل مختلف با افزایشهای قابل توجه روبهرو میشوند.
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