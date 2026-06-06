سرخط خبرهای ۱۶خرداد خبرگزاری کردپرس

تونجر بکرخان: صلح فقط خاموش شدن سلاح‌ها نیست

تونجر بکرخان، رئیس مشترک دم پارتی، با تأکید بر اینکه روند جدید صلح وارد مرحله‌ای سرنوشت‌ساز شده است، فراخوان انحلال PKK توسط عبدالله اوجالان را مهم‌ترین گام در جهت حل مسئله کُرد توصیف کرد و از دیرکرد حکومت ترکیه برای اقدامات حقوقی و سیاسی لازم انتقاد کرد.

۸۵۰ نفر برای ۶۰ شغل درخواست دادند؛ فاجعه فقر و بیکاری در وان

هجوم بیش از ۸۵۰ نفر برای استخدام در ۶۰ موقعیت شغلی موقت شهرداری ایپکیولو در وان، بحران بیکاری و فقر در کردستان ترکیه را آشکار کرد؛ جایی که حتی زنان، سالمندان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی برای هر نوع کاری اعلام آمادگی می‌کنند.

دم‌پارتی: قانون «ترکیه بدون تروریسم» باید پیش از تعطیلات پارلمان تصویب شود

ساروخان اولوچ، نماینده دم‌پارتی، با تأکید بر ضرورت تسریع در روند موسوم به «صلح و جامعه دموکراتیک» گفت تصویب «قانون ترکیه بدون تروریسم» پیش از آغاز تعطیلات تابستانی پارلمان ضروری است و در صورت توافق سیاسی میان احزاب، این قانون می‌تواند در مدت کوتاهی از مجلس عبور کند.

پایان نافرجام یک دهه تلاش غرب برای متحد کردن نیروی پیشمرگ

برنامه‌ اصلاح نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان که از جنگ با داعش آغاز شد و هدفش ساخت نیرویی حرفه‌ای و غیرحزبی بود، اکنون با قطع حمایت مالی آمریکا و تداوم اختلافات سیاسی اقلیم کردستان در آستانه شکست کامل قرار دارد.

جایزه بهترین اثر جشنواره فیلم کُردی بریتانیا در دستان هنرمند مهابادی

فیلم کوتاه داستانی «لیمو از همه چیز خبر داشت» به نویسندگی و کارگردانی ادریس محمودیان جایزه بهترین فیلم نخستین دوره جشنواره فیلم کُردی بیرمنگام بریتانیا را از آن خود کند.