حاشیه های دامنه دار تودیع یک مدیر بانکی در کردستان

به گزارش کرد پرس، بر اساس آنچه در میان کارکنان بانک مطرح است، پس از برگزاری مراسم تودیع و معارفه، موضوع با دخالت معاونت امور شعب «استان های شمال کشور» وارد مرحله تازه ای شد؛ مرحله ای که به گفته منتقدان، پرونده تخلفات، انحرافات و حاشیه های موجود را به مسیری پیچیده تر کشانده است.

هرچند مراسم معارفه خود خالی از حاشیه نبود، اما آنچه بیش از همه توجه کارکنان را به خود جلب کرد، اهدای لوح تقدیر و هدایایی به یکی از کارکنان زن بانک بود که به گفته برخی کارکنان، سابقه ای پرحاشیه در مجموعه بانک تجارت کردستان دارد. این اقدام موجب تعجب بسیاری از نیروهای باسابقه و خدوم بانک شد و پرسش هایی را درباره اهداف پشت پرده آن ایجاد کرد.

کارکنان بانک معتقدند این شیوه از رفتارها مسبوق به سابقه است. به گفته آنان، مدیر سابق بانک تجارت استان در سال های گذشته نیز هر زمان که قصد ارتقای فردی را داشته، در جریان سفر مدیران کشوری، به ویژه مدیر شعب استان های شمال کشور، افراد مورد نظر خود را به عنوان مدیران توانمند و شاخص معرفی می کرده تا زمینه ارتقای آنان در سطوح بالاتر مدیریتی فراهم شود.

به باور منتقدان، این لابی گری ها در گذشته عمدتاً شامل نزدیکان و وابستگان مدیر سابق می شد، اما اهدای هدایای هدفمند در مراسم تودیع و معارفه به فردی خاص که از کارکنان پرحاشیه بانک معرفی می شود، ابعاد تازه ای به این موضوع داده و بر پیچیدگی ماجرا افزوده است.

برخی کارکنان می گویند مدیر سابق همچنان تمایلی به فاصله گرفتن از فضای مدیریتی بانک ندارد و تلاش می کند سایه نفوذ و حاشیه های خود را بر مجموعه حفظ کند. از جمله مواردی که در این زمینه مطرح می شود، همراهی مدیر فعلی با مدیر سابق در برخی بازدیدها و توجه ویژه به شعبه ای است که برادر مدیر سابق مدیریت آن را برعهده دارد؛ موضوعی که از نگاه منتقدان با هدف فراهم کردن زمینه ارتقای وی در ساختار مدیریتی آینده بانک دنبال می شود.

در کنار این موارد، مسئله جذب فرزند مدیر سابق در بانک نیز از دیگر موضوعات مورد بحث است. به گفته برخی منابع، هیچ یک از مراجع مرتبط در استان از روند جذب وی اطلاعی نداشتند تا اینکه حکم به کارگیری او از تهران ابلاغ شد.

منتقدان همچنین به ارزیابی عملکرد مدیر سابق در ماه های اخیر اشاره می کنند. آنان معتقدند در شرایطی که طی سه ماه گذشته به دلیل جنگ و مشکلات متعدد کشور، فعالیت شاخص و قابل توجهی در شبکه بانکی مشاهده نشده، ثبت عملکردی بالاتر از میانگین یک سال برای مدیر سابق، ابهامات و پرسش هایی را در میان کارکنان ایجاد کرده است.

مدیر امور شعب سابق بانک تجارت استان قرار است در ۳۱ خردادماه حکم بازنشستگی خود را دریافت کند. با این حال، گفته می شود وی در روزهای باقی مانده تا پایان خدمت نیز همچنان در کنار مدیر جدید حضور دارد و در بازدید از شعب مختلف شرکت می کند؛ حضوری که به اعتقاد برخی کارکنان با هدف معرفی و تثبیت جایگاه مدیران مورد نظر و چهره های حاشیه دار مدنظر او انجام می شود.

از نگاه منتقدان، یکی از اهداف اصلی این اقدامات، فراهم کردن زمینه تصدی پست معاونت اداری و مالی بانک توسط بستگان یا افراد نزدیک به مدیر سابق است تا نفوذ و دامنه حاشیه های او در مدیریت جدید نیز ادامه پیدا کند.

در این میان، نام آقای «ع. ح» مدیر شعب استان های شمال کشور نیز مطرح می شود. منتقدان معتقدند بخش قابل توجهی از این حاشیه ها و انحرافات با حمایت و پشتیبانی وی شکل گرفته و ردپای او در بسیاری از اتفاقات، حاشیه سازی ها و دفاع از عملکرد مدیر سابق دیده می شود.

اکنون بسیاری از نگاه ها به عملکرد مدیریت جدید دوخته شده است. منتقدان هشدار می دهند چنانچه مدیر جدید از حاشیه های مطرح شده فاصله نگیرد و افراد مورد اشاره، از جمله آن کارمند زن پرحاشیه یا برادر مدیر سابق، در پست های کلیدی به کار گرفته شوند، انتقادها و پرسش های جدی نسبت به روند مدیریتی جدید نیز ادامه خواهد یافت.