عدالت توسط قوه قضائیه برای فرید محقق شد، اما داغ او هرگز از دل ما پاک نمی شود

به گزارش کرد پرس، اکنون پس از طی مراحل مختلف قضایی و صدور حکم، خانواده فرید در گفت و گویی کوتاه با خبرگزاری کرد پرس، از مسئولان قضایی، وکلای پرونده و همه افرادی که در مسیر دادخواهی همراه آنان بودند، قدردانی کرده اند.

در همین رابطه و برای بررسی ابعاد مختلف این پرونده، احساس خانواده پس از اجرای عدالت و همچنین نقش مردم و مسئولان در به سرانجام رسیدن این مطالبه عمومی، خبرنگار کرد پرس گفت وگویی با شیلان صادقی، عمه فرید صادقی، در محل دفتر این خبرگزاری انجام داده است که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

کرد پرس: پس از اعلام نتیجه پرونده، احساس خانواده فرید چیست؟

شیلان صادقی: هیچ حکمی نمی تواند فرید را به ما بازگرداند. او برای ما فقط یک نام در یک پرونده نبود؛ فرزند خانواده و بخشی از زندگی ما بود. اما امروز احساس می کنیم تلاش های شبانه روزی خانواده، مردم و مسئولانی که پرونده را با جدیت پیگیری کردند، بی نتیجه نماند و عدالت درباره عاملان این حادثه اجرا شد.

از نخستین روزهای تشکیل پرونده تا صدور حکم، مسئولان قضایی استان با دقت و حساسیت موضوع را دنبال کردند. ریاست دادگستری استان، قضات، بازپرس پرونده و مجموعه های انتظامی و امنیتی با حوصله و قاطعیت پرونده را بررسی کردند. ما قدردان همه کسانی هستیم که اجازه ندادند حق فرید نادیده گرفته شود.

کرد پرس: در ماه های گذشته مردم قروه و کردستان نیز واکنش گسترده ای به این پرونده داشتند. این همراهی چه تأثیری بر خانواده داشت؟

شیلان صادقی: اگر حمایت مردم نبود شاید تحمل این مسیر برای ما بسیار دشوارتر می شد. از روزهای نخست، مردم قروه، کردستان و حتی بسیاری از هموطنان در نقاط مختلف کشور با خانواده ما ابراز همدردی کردند.

این همراهی به ما نشان داد که مطالبه عدالت، یک خواسته عمومی است و جامعه نسبت به سرنوشت کودکان و نوجوانان بی تفاوت نیست.

کرد پرس: در متن قدردانی خانواده از برخی افراد و مجموعه ها نیز نام برده شده است.

شیلان صادقی: بله، در این مدت افراد زیادی کنار ما بودند. جناب حاج رحیم قادرپور و اعضای هیئت مدیره هلدینگ عظیم صدف، حاج سهراب مافی، حاج علی اصفهانی، مهندس مهیار علیزاده و حاج محمود قاضی زاده در مقاطع مختلف همراه و پشتیبان خانواده بودند و ما وظیفه داشتیم از این حمایت ها قدردانی کنیم.

کرد پرس: اکنون که پرونده به نتیجه رسیده، مهم ترین خواسته شما چیست؟

شیلان صادقی: آرزوی ما این است که دیگر هیچ خانواده ای چنین رنجی را تجربه نکند. پرونده فرید باید به یک درس اجتماعی تبدیل شود؛ اینکه از کودکان و نوجوانان آسیب پذیر بیشتر حمایت شود و هرگونه تعرض به حقوق آنان با قاطعیت مورد برخورد قرار گیرد. اگر از این اتفاق تلخ آگاهی و حساسیت بیشتری در جامعه ایجاد شود، شاید بخشی از درد خانواده ما معنا پیدا کند.

کرد پرس: اگر بخواهید امروز خطاب به فرید سخنی بگویید، چه خواهید گفت؟

شیلان صادقی: می گویم فرید عزیز؛ ما تو را فراموش نکردیم و هرگز فراموش نخواهیم کرد. برای احقاق حق تو ایستادیم و تا آخر مسیر را ادامه دادیم. جای تو همیشه در قلب خانواده خالی خواهد بود، اما نامت به عنوان نماد دادخواهی و مطالبه عدالت در ذهن ما باقی می ماند.

بار دیگر از همه مردم، رسانه ها، مسئولان و کسانی که در این مسیر کنار خانواده بودند تشکر می کنم. امیدوارم همه خادمان عدالت در پناه خداوند سلامت و موفق باشند و هیچ خانواده ای داغی شبیه داغ ما را تجربه نکند.