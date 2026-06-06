به گزارش کردپرس، تام باراک در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از پایبندی علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، تمجید کرد و نوشت که این اقدام «پایه‌ای نو برای دولت جدید عراق» است.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، روز گذشته از تصمیم چند گروه مسلح شیعه برای قطع ارتباط با حشد شعبی استقبال کرد.

زیدی همچنین اعلام کرد که در حال همکاری و گفت‌وگو با همه طرف‌ها برای پایان دادن به فعالیت گروه‌های مسلح خارج از چارچوب دولت و ساماندهی پرونده سلاح در عراق است.

نماینده ویژه آمریکا در ادامه پیام خود از گروه‌هایی که با تحویل سلاح‌های خود به دولت موافقت کرده‌اند نیز تقدیر کرد و گفت: «اعتماد زیدی در جای خود قرار دارد.»

وی همچنین این اقدام را «تنها آغاز راه» توصیف کرد و بر ادامه روند تقویت اقتدار دولت عراق تأکید کرد.

اظهارات باراک در شرایطی مطرح می‌شود که پرونده سلاح گروه‌های مسلح و تلاش بغداد برای محدود کردن سلاح به نهادهای رسمی، به یکی از مهم‌ترین مباحث سیاسی و امنیتی عراق تبدیل شده است.