مقدمه

صندلی مدیریتی اولین قدم برای تجهیز دفتر کار می‌باشد. خرید یک صندلی مناسب در بعضی موارد بسیار پیچیده به نظر می‌رسد، چرا که توجه به زیبایی به‌تنهایی کافی نیست. امروزه کسب‌وکارهای مدرن به این نتیجه رسیده‌اند که توجه به سلامت و آسایش می‌تواند در طولانی‌مدت بازده و بهره‌وری را افزایش بدهد و سرمایه‌گذاری در این زمینه بسیار کارآمد خواهد بود.

یک صندلی مدیریتی مناسب دارای ظاهری زیبا، کیفیت دوخت مناسب، ویژگی‌های ارگونومیک و قابلیت تنظیم است تا آسایش کاربر را تأمین کند. سرمایه‌گذاری بر روی یک صندلی مدیریتی مناسب از صرف هزینه‌های اضافی جلوگیری می‌کند. صندلی مدیریتی نامناسب می‌تواند باعث خستگی زودهنگام، دردهای عضلانی، کاهش تمرکز و در نهایت افت عملکرد کاری شود.

در ادامه به ۷ اشتباه رایج در خرید صندلی مدیریتی آشنا می‌شویم. دکوریار سعی دارد در این مسیر در کنار شما باشد.

اشتباه رایج در خرید صندلی مدیریت

۱. توجه فقط به ظاهر صندلی مدیریتی برای خرید

توجه به ظاهر و زیبایی در هنگام خرید اصلی است که نمی‌توان نادیده گرفت. اما یک صندلی مدیریتی مناسب قرار است ساعت‌های طولانی در طول روز مورد استفاده قرار گیرد و میزبان جلسات و گفت‌وگوهای فراوانی باشد.

امروزه در بازار صندلی‌های متفاوتی از نظر ظاهر و متریال عرضه می‌شود. بعضی صندلی‌ها علیرغم اینکه ظاهری لوکس دارند، از نظر ارگونومیک استاندارد نیستند و عملکرد خوبی در هماهنگی با بدن ندارند. نتیجه انتخاب چنین محصولی خستگی و کاهش تمرکز افراد خواهد بود.

قبل از خرید حتماً به ویژگی‌های ارگونومیک، متریال ساخت و قابلیت‌های تنظیمی صندلی مدیریتی توجه کنید و در مرحله بعد ظاهر محصول را بررسی کنید.

۲. بی‌توجهی به کیفیت متریال و ساخت

اشتباه رایج بعدی در انتخاب صندلی مدیریتی، بی‌توجهی به متریال صندلی می‌باشد. کیفیت متریال تأثیر مستقیمی بر عمر صندلی دارد. متریال ارتباط مستقیم با قیمت محصول دارد و متأسفانه بعضی افراد هنگام خرید فقط به قیمت توجه می‌کنند.یک صندلی مدیریتی باکیفیت باید از مواد اولیه مناسب ساخته شده باشد تا بتواند سال‌ها بدون افت کیفیت مورد استفاده قرار گیرد.پایه‌های ضعیف، روکش نامناسب و غیرقابل تنفس، جک غیراستاندارد و روکش و فوم بی‌کیفیت از مواردی هستند که عمر صندلی را کاهش می‌دهند.

پیشنهاد می‌کنیم قبل از خرید این موارد را بررسی کنید.

متریال به کاررفته درچرخ ها

نوع جک

متریال به کا رفته در پایه

تراکم فوم

کیفیت و جنس روکش

اگر به متریال به کار رفته در محصول توجه کنیم هزینه تعمیرو تعویض در آینده کاهش می یابد .

۳. انتخاب صندلی غیر ارگونومیک

بی‌شک مهم‌ترین خصوصیت یک صندلی مدیریتی استاندارد، ارگونومی می‌باشد. صندلی مناسب باید بتواند به خوبی از گردن، کمر، آرنج و شانه‌ها حمایت کند. صندلی ارگونومیک دارای پشتی قابل تنظیم است تا به راحتی با گودی کمر افراد تطابق یابد. قابلیت تنظیم ارتفاع این اجازه را می‌دهد که زاویه زانوها در هنگام نشستن به ۹۰ درجه برسد و از عضلات کمر و گردن حفاظت شود.برای داشتن یک خرید مطمئن، بهتر است قبل از خرید حتماً ویژگی‌های ارگونومیک محصول را بررسی کنید.

۴. عدم توجه به قابلیت های تنظیمی صندلی مدیریتی

یکی دیگر از اشتباهات رایج، عدم توجه به تنظیمات حرکتی صندلی مدیریتی می باشد . هر فرد بدن منحصر به فرد خو را دارد که برای هماهنگی با بدن افراد مختلف، صندلی باید دارای مکانیزم های تنظیمی باشد .اگر صندلی دارای خاصیت ارگونومیک نباشد، فشار زیادی به عضلات لگن، کمر و گردن وارد می‌کند و در طولانی‌مدت باعث مشکلات اسکلتی و مشکلات حرکتی خواهد شد. استفاده از یک صندلی قابل تنظیم می‌تواند تجربه کاری بسیار بهتری ایجاد کند و از بروز مشکلات جسمی جلوگیری نماید.

متریال به کار رفته در صندلی مدیریتی

انتخاب صندلی مدیریتی بر اساس قیمت

از دیگر اشتباهات رایج می‌توان به خرید محصولات ارزان بازار اشاره کرد. همیشه ارزان‌ترین گزینه بازار مناسب‌ترین انتخاب نیست. اگرچه کاهش هزینه در ابتدا خوشایند به نظر می‌رسد، اما در طولانی‌مدت هزینه‌های زیادی برای افراد ایجاد خواهد کرد.متریال به‌کاررفته در صندلی‌های ارزان از مواد نامرغوب و غیراستاندارد تشکیل شده است. این محصولات مدت زمان کمتری دوام خواهند داشت. در نتیجه، کاربر مجبور می‌شود هزینه مجدد تعویض یا تعمیر را متحمل شود.

پیشنهاد دکوریار این است که قبل از خرید، فقط قیمت محصول معیار انتخاب نباشد.

۶. نادیده گرفتن خدمات پس از فروش

امروزه مهم‌ترین مزیت رقابتی شرکت‌ها، ارائه گارانتی بر روی محصولات خود است. خدمات پس از فروش معرف اعتبار تولیدکننده می‌باشد.اگر حین استفاده از صندلی مدیریتی که خدمات پس از فروش دارد، قطعات، چرخ‌ها و اتصالات دچار مشکل شوند، گارانتی با هزینه‌ای ناچیز می‌تواند مشکل را برطرف کند. همچنین دسترسی به قطعات یدکی باعث افزایش طول عمر صندلی می‌شود.

قبل از خرید حتماً شرایط گارانتی، مدت گارانتی و اعتبار فروشنده را بررسی نمایید.

۷. نادیده کرفتن اعتبار فروشگاه ها

اگر بخواهیم اشتباه رایج بعدی را نام ببریم، می‌توان به خرید از فروشگاه‌های نامعتبر اشاره کرد. برخی محصولات بی‌کیفیت ظاهری شبیه محصولات استاندارد دارند، اما از نظر کیفیت تفاوت زیادی با آن‌ها دارند. در این شرایط احتمال خرید یک محصول بی‌کیفیت بسیار افزایش پیدا می‌کند.فروشگاه‌های معتبر با ارائه کاتالوگ، جزئیات و امکان مقایسه مدل‌های مختلف، این شرایط را فراهم می‌کنند که انتخاب مناسب‌تری داشته باشید.

همچنین اگر قصد تجهیز دفتر کار خود را دارید، با مشاهده مدل‌های صندلی کارشناسی دکوریار می‌توانید هماهنگی مناسبی بین محصولات در دفتر کار خود ایجاد کنید.خرید از فروشگاه‌های معتبر تجربه‌ای لذت‌بخش برای شما به ارمغان خواهد آورد و دسترسی شما به فروشنده و رفع مشکلات احتمالی به مراتب ساده‌تر خواهد شد.

جدول مقایسه صندلی مدیریتی استاندارد با محصولات بی کیفیت

ویژگی صندلی استاندارد صندلی بی کیفیت طول عمر بالا پایین ارزش خرید بالا پایین راحیت و آسایش زیاد متوسط مکانیزم تنظیمی کامل محدود هزینه نگهدای کم زیاد ارگونومی کامل محدود

در خرید صندلی مدیریتی به موارد زیر توجه نمایید :

اعتبار تامین کننده

ارگونومی محصول

مکانیزم تنظیمی کامل

استحکام پایه و جک

کیفیت متریال و فوم

خدمات پس ار فروش

ارائه گارانتی معتبر

نتیجه‌گیری

خرید صندلی مدیریتی استاندارد موضوعی بود که در این نوشته به آن پرداختیم. طبق موارد گفته‌شده، در خرید یک صندلی مدیریتی استاندارد نمی‌توان فقط بر اساس ظاهر و قیمت تصمیم‌گیری کرد. علاوه بر این‌ها، توجه به ارگونومیک بودن کالا، متریال به‌کاررفته در ساخت محصول، قابلیت‌های تنظیمی و اعتبار فروشنده اهمیت بالایی دارد.برای مشاهده محصولات متنوع و آشنایی با راهکارهای تجهیز فضای اداری می‌توانید از وب‌سایت دکوریار دیدن نمایید.

انتخاب هوشمندانه صندلی مدیریتی

دکوریار فروشگاه اینترنتی فعال در حوزه مبلمان و دکوراسیون اداری است و به عنوان نمایندگی رسمی برندهای نیلپر، راحتیران، داتیس، راشن و سایر برندهای معتبر فعالیت می‌کند. این مجموعه انواع صندلی‌های مدیریتی، کارشناسی و محصولات ارگونومیک را با گارانتی معتبر عرضه می‌کند و با تمرکز بر کیفیت، طراحی کاربردی و مشاوره تخصصی، همواره در کنار مشتریان خود قرار دارد.

سوالات متداول

۱. ویژگی مهم صندلی مدیریتی استاندارد چیست؟

دارا بودن خاصیت ارگونومیک و پشتیبانی از کمر و گردن ،از مهم ترین عوامل در انتخاب صندلی مدیریتی استاندارد است .

۲. در هنگام خرید صندلی مدیریتی توجه به قیمت به تنهایی می تواند معیار مناسبی باشد؟

خیر،در بسیاری از موارد قیمت پایین به منزله استفاده از متریال بی کیفیت است.این موضوع در طولانی مدت هزینه های زیادی برای افراد بوجود می آورد .

۳. چرا مکانیزم های تنظیمی در صندلی مدیریتی از اهمیت بالایی برخوردار است؟

مدیران ساعت های طولانی پشت میز می نشینند . مکانیزم ها به کاربران این امکان را می دهد در هر لحظه صندلی را با تغییرات بدن هماهنگ کنند و از خستگی و فشار به عضلات جلوگیری کنند .

۴. در خرید صندلی مدیریتی آیا گارانتی تاثیر گذار است؟

بله ،وجود گارانتی هزینه های جانبی بعدی را کاهش می دهد و باعث افزایش اعتبار تامین کننده می گردد .