سوسیال دمکرات‌ کردستان پیوستن به حزب دمکرات یا اتحادیه میهنی را رد کرد

به گزارش کردپرس، حزب سوسیال دمکرات کردستان تصمیم خود درباره تنها نمایندهاش در پارلمان کردستان را نهایی کرده و پیوستن او به هیچیک از دو قطب اصلی قدرت را رد میکند.
یک منبع بلندپایه در حزب سوسیال دمکرات کردستان به پنجرە گفت که محمد حاجی محمود بهصورت رسمی موضع حزب را به هر دو حزب حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان ابلاغ کرده است.
به گفته این منبع، وی تأکید کرده که نماینده حزب در پارلمان به هیچیک از این دو حزب نخواهد پیوست.
این منبع همچنین افزود که محمد حاجی محمود به مسئولان ارشد اتحادیه میهنی و حزب دمکرات اعلام کرده است: «نماینده ما در کنار هیچیک از شما علیه طرف دیگر قرار نخواهد گرفت.»
به گفته این منبع، حزب سوسیال دمکرات کردستان بهعنوان یک نیروی بیطرف باقی خواهد ماند و تا زمانی که حزب دمکرات و اتحادیه میهنی بر سر مسائل مورد اختلاف به توافق نهایی نرسند، در جهت تشدید اختلافات گام نخواهد برداشت.
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