۱۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۷

۲۲ سارق در مریوان دستگیر شدند/کشف ۴۲ فقره سرقت در یک ماه

۲۲ سارق در مریوان دستگیر شدند/کشف ۴۲ فقره سرقت در یک ماه

سرویس کردستان - فرمانده انتظامی مریوان از دستگیری ۲۲ سارق و کشف ۴۲ فقره انواع سرقت در اجرای طرح مقابله با سرقت طی اردیبهشت ماه سال جاری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش کرد پرس، سرهنگ عطا نادری در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: در راستای اجرای طرح مقابله با سرقت و با هدف شناسایی و دستگیری سارقان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی و عوامل تجسس کلانتری های شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی با مرجع قضایی، در چند عملیات غافلگیرانه موفق به شناسایی و دستگیری ۲۲ سارق سابقه دار شدند.

فرمانده انتظامی مریوان با اشاره به نتایج تحقیقات انجام شده، اظهار کرد: متهمان در بازجویی های تخصصی پلیس به ۴۲ فقره انواع سرقت شامل سرقت از مغازه، منزل، خانه باغ، خودرو و لوازم داخل خودرو اعتراف کردند.

سرهنگ نادری با تأکید بر ضرورت مشارکت شهروندان در پیشگیری از وقوع جرائم، ادامه داد: شهروندان برای حفاظت از اموال و اماکن خود نسبت به نصب دوربین های مداربسته، استفاده از حفاظ و قفل های ایمن و رعایت نکات پیشگیرانه اقدام کنند تا زمینه ارتکاب سرقت کاهش یابد.

وی یادآور شد: پلیس با جدیت برخورد با سارقان و مخلان امنیت را در دستور کار دارد و از شهروندان می خواهد هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ گزارش کنند.

کد مطلب 2795951

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