۲۲ سارق در مریوان دستگیر شدند/کشف ۴۲ فقره سرقت در یک ماه

به گزارش کرد پرس، سرهنگ عطا نادری در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: در راستای اجرای طرح مقابله با سرقت و با هدف شناسایی و دستگیری سارقان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی و عوامل تجسس کلانتری های شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی با مرجع قضایی، در چند عملیات غافلگیرانه موفق به شناسایی و دستگیری ۲۲ سارق سابقه دار شدند.

فرمانده انتظامی مریوان با اشاره به نتایج تحقیقات انجام شده، اظهار کرد: متهمان در بازجویی های تخصصی پلیس به ۴۲ فقره انواع سرقت شامل سرقت از مغازه، منزل، خانه باغ، خودرو و لوازم داخل خودرو اعتراف کردند.

سرهنگ نادری با تأکید بر ضرورت مشارکت شهروندان در پیشگیری از وقوع جرائم، ادامه داد: شهروندان برای حفاظت از اموال و اماکن خود نسبت به نصب دوربین های مداربسته، استفاده از حفاظ و قفل های ایمن و رعایت نکات پیشگیرانه اقدام کنند تا زمینه ارتکاب سرقت کاهش یابد.

وی یادآور شد: پلیس با جدیت برخورد با سارقان و مخلان امنیت را در دستور کار دارد و از شهروندان می خواهد هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ گزارش کنند.