به گزارش کردپرس، مصطفی عبدالله در گفت‌وگویی اختصاصی با رسانه «سپێدە» اظهار داشت: «پس از ادای سوگند قانونی، دو بار درخواست برگزاری نشست پارلمان ارائه شد و فراکسیون اتحاد همانند همیشه آماده حضور بود، اما حزب دمکرات و اتحادیه میهنی به‌دلیل مشغول بودن به توافقات و اختلافات سیاسی خود، مانع از آغاز به کار پارلمان شدند.»

وی همچنین تأکید کرد که این وضعیت فلج‌شده پارلمان، «ظلمی بزرگ» در حق رأی‌دهندگان، پروژه‌های قانونی و خدمات عمومی در اقلیم کردستان است و افزود: «وظایف اصلی پارلمان از جمله قانون‌گذاری، نظارت بر دولت و تصویب بودجه متوقف شده‌اند، زیرا احزاب حاکم نمی‌خواهند پارلمان فعال باشد تا مورد بازخواست قرار نگیرند.»

مصطفی عبدالله درباره فعالیت‌های فراکسیون اتحاد اسلامی در این مدت نیز گفت: «با وجود اینکه پارلمان تشکیل جلسه نداده، ما از روز ادای سوگند خود را مسئول دانسته‌ایم و همچنان به نظارت بر وزارتخانه‌ها، پیگیری مشکلات شهروندان و بررسی قراردادهای غیرقانونی شرکت‌ها ادامه می‌دهیم. دفاتر پارلمانی ما فعال هستند و هر هفته مشکلات ده‌ها پزشک، کارمند و بازنشسته را دریافت و پیگیری می‌کنیم.»

رئیس فراکسیون اتحاد اسلامی همچنین اشاره کرد: «ما همواره آماده برگزاری نشست پارلمان بوده‌ایم و مسئولیت تاریخی فلج شدن پارلمان بر عهده احزاب حاکم است؛ احزابی که اقلیم کردستان را در برابر بغداد و کشورهای خارجی تضعیف کرده‌اند.»

وی در پایان هشدار داد که ادامه این وضعیت، اقلیم کردستان را به‌سمت یک شکست بزرگ سیاسی و حقوقی سوق داده و لازم است اقدامات عملی برای فعال‌سازی دوباره نهادهای قانونی و مشروع انجام شود.