به گزارش کردپرس، کتائب حزب‌الله عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که با وجود افزایش فشارهای آمریکا بر بغداد برای کنترل سلاح گروه‌هایی که واشنگتن آن‌ها را «گروه‌های تروریستی» می‌نامد، به فعالیت‌های خود ادامه خواهد داد.

خندان نوشت: این موضع‌گیری در شرایطی مطرح می‌شود که تحولات منطقه‌ای، به‌ویژه جنگ غزه و حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه سال جاری، تنش‌ها در منطقه را وارد مرحله تازه‌ای کرده است.

ایالات متحده آمریکا شماری از گروه‌های عراقی، از جمله کتائب حزب‌الله، را متهم می‌کند که منافع و پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق را از طریق حملات موشکی و پهپادی هدف قرار داده‌اند؛ موضوعی که باعث شده پرونده محدود کردن سلاح به دست دولت، به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت جدید عراق برای بهبود روابط با واشنگتن تبدیل شود.

جاسم محمد، کارشناس امنیتی عراقی و رئیس مرکز اروپایی مقابله با تروریسم و مطالعات اطلاعاتی، احتمال تحویل سلاح‌های کتائب حزب‌الله به دولت را رد کرده و پیش‌بینی کرده است که «سناریوی لبنان» ممکن است در عراق نیز تکرار شود؛ از طریق هدف قرار گرفتن گروه‌های مسلح توسط آمریکا به شکل نظامی.

او به العربیه/الحدث گفته است: «این احتمال وجود دارد که گروه‌های مسلح عراقی هدف حملات آمریکا قرار گیرند و مقرها، انبارهای سلاح و رهبران آن‌ها مورد حمله واقع شوند.»

این کارشناس امنیتی همچنین تأکید کرد که دولت جدید عراق با افزایش فشارهای آمریکا برای کنترل گروه‌های مسلح روبه‌روست و این پرونده، مأموریتی بسیار دشوار برای بغداد خواهد بود.

در همین حال، دکتر احسان الشمری، رئیس مرکز اندیشه سیاسی، معتقد است که موضع اخیر کتائب حزب‌الله حامل پیامی مستقیم مبنی بر رد تحویل سلاح است.

او توضیح داد: «موضع کتائب همچنین به معنای رد خواسته‌های آمریکا است؛ موضوعی که ممکن است فضای سیاسی و امنیتی عراق را پیچیده‌تر کند و چالش‌های بیشتری پیش روی دولت در پرونده سلاح ایجاد کند.»

الشمری تأکید کرد که حل این بحران نیازمند گفت‌وگویی فوری به رهبری دولت عراق و با هماهنگی نیروهای سیاسی تأثیرگذار است تا سازوکاری ایجاد شود که تضمین کند سلاح تنها در اختیار دولت باشد.

وی همچنین احتمال داد که حل این پرونده نیازمند گفت‌وگوی مستقیم با ایران نیز باشد؛ با توجه به روابط ایدئولوژیک و راهبردی میان تهران و برخی گروه‌های مسلح عراقی.

در جریان تنش‌ها و درگیری‌های اخیر میان آمریکا و ایران، واشنگتن مواضع و پایگاه‌های گروه‌های مسلح عراقی، از جمله کتائب حزب‌الله، را هدف حملات خود قرار داد که در نتیجه آن شماری کشته و زخمی شدند.

در مقابل، این گروه‌ها بار دیگر تأکید کردند تا زمانی که نیروهای خارجی در چارچوب ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در اقلیم کردستان حضور داشته باشند، به فعالیت خود ادامه خواهند داد؛ ائتلافی که قرار است تا ماه سپتامبر آینده به مأموریت خود در منطقه پایان دهد.

علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، از زمان آغاز به کار دولتش در اواسط ماه مه وعده داده است که سلاح را در انحصار دولت قرار دهد؛ آن هم در شرایطی که تحولات منطقه پس از جنگ غزه و سپس درگیری آمریکا و اسرائیل با ایران، ابعاد تازه‌ای به بحران امنیتی عراق داده است.

واشنگتن این گروه‌ها را به هدف قرار دادن منافع آمریکا در عراق متهم می‌کند و در مقابل، گروه‌های وابسته به «محور مقاومت» نیز مسئولیت حملات موشکی و پهپادی علیه پایگاه‌های آمریکا را برعهده گرفته‌اند.