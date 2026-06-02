به گزارش کردپرس به نوشته خندان، در هفته جاری دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان به صورت جداگانه تشکیل جلسه خواهند داد. هدف از این نشست‌ها، یافتن راهکاری برای اجرایی کردن ابتکار عمل مسعود بارزانی در خصوص نزدیک‌سازی دیدگاه‌های جریان‌های سیاسی است.

​بر اساس این گزارش، احتمال می‌رود پس از نشست‌های داخلی و جداگانه دفاتر سیاسی دو حزب، هیئتی از دفتر سیاسی دمکرات به دیدار اتحادیه میهنی برود تا بار دیگر درباره روند تشکیل کابینه دهم دولت اقلیم کردستان گفتگو کنند.

مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات، پیش از عید قربان در پیامی به مناسبت این عید اعلام کرد: «پیام من به جریان‌های سیاسی این است که منافع مردم را بالاتر از هر چیز دیگری قرار دهند و به مناقشات بی‌نتیجه پایان دهند. درخواست دارم پس از عید، با احساس مسئولیت برای حل بن‌بست سیاسی گرد هم آیند؛ چرا که این یک وظیفه ملی و وجدانی برای بازگشت به مسیر درست است.»

​قباد طالبانی، معاون رئیس دولت اقلیم کردستان در جریان سفر به منطقه راپرین، در گفتگو با خبرنگاران درباره احتمال برگزاری نشست میان اتحادیه میهنی و حزب دمکرات گفت: «ما آماده‌ایم. هر اقدامی که ما را از این بن‌بست سیاسی خارج کند، از نظر ما یک راهکار است. اما ساده‌ترین کار این است که دور یک میز بنشینیم و بر سر تشکیل دولت به توافق برسیم.»

​وی در خصوص ابتکار عمل صلاح‌الدین بهاءالدین، دبیرکل اتحاد اسلامی کردستان نیز اشاره کرد: «من برای فردا و پس‌فردا آماده‌ام. مشکل اصلی خودِ نشستن و جلسه‌داشتن نیست؛ مسئله این است که آیا همه طرف‌ها به این درک رسیده‌اند که این دولت برای موفقیت، نیازمند شراکت واقعی، توازن و کار مشترک است؟ من به سهم خود و به عنوان اتحادیه میهنی این موضوع را درک کرده‌ام.»

​​هرچند انتخابات پارلمانی کردستان در تاریخ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴ برگزار شده است، اما جناح‌های سیاسی اقلیم کردستان هنوز نتوانسته‌اند برای تشکیل کابینه دهم دولت اقلیم کردستان به توافق نهایی دست یابند.

​عثمان کاروانی، عضو دفتر سیاسی اتحاد اسلامی پیشتر اعلام کرده بود: «ابتکار عملی که ما حزب دمکرات و اتحادیه میهنی ارائه داده‌ایم در سه سطح بوده است: (رسانه، پارلمان و تشکیل دولت اقلیم کردستان، و همچنین هماهنگی و کار مشترک در بغداد). ما خواسته‌ایم که ابتدا از طریق رسانه‌ها فضا برای نشست رهبران دور یک میز فراهم شود؛ همچنین پارلمانی که انتخابات آن برگزار شده، فعال شود و دولت تشکیل گردد.»

​وی در ادامه افزود: در ابتکار عمل دفتر سیاسی اتحاد اسلامی کردستان آمده است که نیروهای سیاسی کردستان در بغداد باید به عنوان یک جبهه واحد عمل کنند و رقابت‌ها دیگر بر سر تصاحب پست‌ها نباشد، بلکه تمرکز روی حقوق و شایستگی‌های شهروندان اقلیم کردستان قرار گیرد.

​عثمان کاروانی می‌گوید که آن‌ها با بافل طالبانی (رئیس اتحادیه میهنی)، مسرور بارزانی (معاون رئیس حزب دمکرات) و دفتر سیاسی حزب دمکرات نشست‌هایی داشته‌اند و منتظر پاسخ آن‌ها هستند. با این حال، اتحاد اسلامی تاکید دارد که اختلافات باید یک‌بار برای همیشه و به صورت ریشه‌ای حل شوند، نه به صورت موقت و مُسکن‌وار (پتادولی)؛ چرا که مردم اقلیم کردستان از این اختلافات فرسایشی خسته شده‌اند.

​به گفته کاروانی، هر دو طرف (حزب دمکرات و اتحادیه میهنی) از این ابتکار عمل استقبال کرده‌اند، اما اینکه نتیجه نهایی چه خواهد شد، بحث دیگری است: «باید دید آیا در نهایت منافع ملی بر منافع شخصی و حزبی غلبه خواهد کرد یا خیر.»