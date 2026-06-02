به گزارش کردپرس، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی و مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با همراهی جمعی از مدیران استانی و شهرستانی از مجموعه گمرک تمرچین پیرانشهر بازدید کردند.

عتباتی و مجیدی در این بازدید ۵ ساعته ضمن حضور در بخش‌های مختلف گمرک تمرچین همچون پایانه مسافری، محل دستگاه ایکس ری، انبارهای عمومی و محوطه از نزدیک وضعیت این گمرک را مورد رصد قرار دادند.

او با اشاره به اینکه گمرکات آبروی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند بر ساماندهی انبارهای عمومی و محوطه گمرک و ایجاد انبارهای جدید و مجتمع‌های رفاهی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تاکید و دستور تعیین تکلیف نخاله‌ها و مواد زائد و مضر برای سلامت و بهداشت عمومی را ظرف ۴۸ ساعت صادر کرد.

از دیگر تاکیداتی که عتباتی در راستای تسهیل صادرات و واردات از طریق گمرک تمرچین کرد راه اندازی دستگاه ایکس ری تا شهریور ماه سال جاری بود.