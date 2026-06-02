به گزارش کردپرس، در پی اختلافات و تنشهای میان حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، شورای وزیران اقلیم کردستان بیش از سه ماه و نیم است که هیچ جلسهای برگزار نکرده است.
بر اساس آییننامه داخلی شورای وزیران، دولت موظف است دستکم هفتهای یک جلسه و ماهانه چهار نشست برای پیشبرد امور شهروندان و بررسی وضعیت اقلیم برگزار کند؛ اما از زمان نشست ۱۱ فوریه ۲۰۲۶ تاکنون، درِ سالن جلسات شورای وزیران بسته مانده و هیچ نشستی برگزار نشده است.
بوار میدیا نوشت: تنشها و کشمکشهای شدید میان حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، عامل اصلی برگزار نشدن جلسات شورای وزیران است.
تعطیلی جلسات شورای وزیران برای بیش از ۱۰۰ روز، نشانهای «خطرناک از عقبگرد روند تصمیمگیری» در اقلیم به شمار میرود و میتواند تأثیر «منفی بر کیفیت و شیوه ارائه خدمات عمومی» داشته باشد.
نظر شما