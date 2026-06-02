۱۲۳ میلیون مترمکعب سی ان جی در کردستان مصرف شد

به گزارش کرد پرس، جلال حمه حسنی در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به مزایای استفاده از سوخت پاک سی ان جی، گفت: گسترش مصرف سی ان جی علاوه بر صرفه اقتصادی، نقش مؤثری در کاهش آلاینده های زیست محیطی و حفظ منابع انرژی کشور دارد.

وی اظهار کرد: افزایش مصرف این سوخت در سال گذشته موجب صرفه جویی بیش از ۱۲۳ میلیون لیتر بنزین در استان شده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان با بیان اینکه زیرساخت های مناسبی برای عرضه سی ان جی در استان فراهم شده است، افزود: در حال حاضر ۵۲ جایگاه عرضه سی ان جی با ۳۳۶ نازل فعال در استان به شهروندان خدمات رسانی می کنند.

حمه حسنی ادامه داد: کالیبراسیون دیسپنسرهای تمامی جایگاه های سی ان جی انجام شده و این جایگاه ها موفق به دریافت گواهینامه سلامت از اداره کل استاندارد شده اند.

وی از سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه جایگاه های سی ان جی استقبال کرد و یادآور شد: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان آمادگی دارد با تسهیل فرآیندهای اجرایی، زمینه احداث جایگاه های جدید سی ان جی را برای سرمایه گذاران فراهم کند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان با اشاره به ظرفیت بالای عرضه این سوخت در استان، بیان کرد: مصرف روزانه سی ان جی در کردستان حدود ۳۴۰ هزار مترمکعب است، در حالی که ظرفیت توزیع روزانه جایگاه های استان به یک میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب می رسد.

وی گفت: در حال حاضر تنها حدود ۴۰ درصد ظرفیت ایجاد شده در جایگاه های سی ان جی استان مورد استفاده قرار می گیرد و افزایش مصرف این سوخت می تواند نقش مهمی در کاهش مصرف بنزین و هزینه های بخش حمل ونقل داشته باشد.