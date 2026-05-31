باند زمین خواران اراضی ملی در سنندج متلاشی شد

به گزارش کرد پرس، سردار یحیی الهی در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: مأموران پلیس امنیت عمومی استان با اشراف اطلاعاتی، یک پرونده زمین خواری را در یکی از محلات شهر سنندج شناسایی و در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران انتظامی پس از هماهنگی با مراجع قضایی و با بهره گیری از اقدامات فنی و تخصصی و همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان، موفق به کشف فعالیت یک باند زمین خوار شدند که با تنظیم اسناد جعلی، ۲۰ هزار متر مربع از اراضی ملی متعلق به این اداره را تصرف کرده بودند.

فرمانده انتظامی کردستان اظهار کرد: در این عملیات دو نفر از اعضای این باند دستگیر شدند و پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

سردار الهی با اشاره به ارزش اراضی کشف شده، ادامه داد: کارشناسان ارزش این املاک را حدود پنج هزار میلیارد ریال برآورد کرده اند.

وی تأکید کرد: پلیس با هرگونه تعرض به اراضی ملی، منابع عمومی و حقوق بیت المال به صورت قاطع و قانونی برخورد خواهد کرد.