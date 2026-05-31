۱۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۴

استاندار کرمانشاه:

هوشمندسازی موتورخانه‌ها یک الزام قانونی برای ادارات است

سرویس کرمانشاه _ معاون عمرانی استاندار گفت: هوشمندسازی موتورخانه‌ها و سامانه های احتراقی یک الزام قانونی برای ادارات دولتی است و قطع گاز مجموعه هایی که نسبت به این کار اقدام نکنند، در اولویت قرار دارد. 

به گزارش کردپرس؛ طهماسب نجفی در نشست کارگروه کاهش آلودگی هوای استان که با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری کرمانشاه و مدیران عضو برگزار شد؛ عنوان کرد: بهینه سازی و هوشمندسازی موتورخانه‌ها و سامانه‌های احتراقی ادارات و مجموعه‌های دولتی یک الزام قانونی است که باید با همکاری و همراهی دستگاه‌های مرتبط مانند اداره گاز و استاندارد اجرایی شود.

وی از کرمانشاه به عنوان یکی از استان‌های پیشتاز در حوزه بهسازی سامانه‌های احتراقی و موتورخانه‌ها در کشور معرفی کرد و گفت: استان کرمانشاه سال گذشته با بهسازی ۴۸۱۱ سامانه و موتورخانه، مقاوم دوم کشور را در این زمینه داشته است. 

معاون عمرانی استاندار حفظ سلامت شهروندان را یک اولویت مهم توصیف کرد و افزود: این سامانه های احتراقی و موتورخانه‌ها به ویژه در فصول سرد سال فعال هستند و بهینه‌سازی و هوشمندسازی آن‌ها به کاهش آلایندگی هوا و تندرستی مردم کمک می‌کند.

وی ادامه داد: همچنین بهینه‌سازی و هوشمندسازی به کاهش مصرف گاز و همچنین امکان کنترل مصرف انرژی در دستگاه ها و مجموعه های اداری کمک می‌کند.

نجفی تاکید کرد: هوشمندسازی موتورخانه‌ها و سامانه های احتراقی یک الزام قانونی است و مجموعه هایی که نسبت به این کار اقدام نکنند، در اولویت قطع گاز قرار دارند. 

کد مطلب 2795891

