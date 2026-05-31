به گزارش کردپرس؛ طهماسب نجفی در نشست کارگروه کاهش آلودگی هوای استان که با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری کرمانشاه و مدیران عضو برگزار شد؛ عنوان کرد: بهینه سازی و هوشمندسازی موتورخانه‌ها و سامانه‌های احتراقی ادارات و مجموعه‌های دولتی یک الزام قانونی است که باید با همکاری و همراهی دستگاه‌های مرتبط مانند اداره گاز و استاندارد اجرایی شود.

وی از کرمانشاه به عنوان یکی از استان‌های پیشتاز در حوزه بهسازی سامانه‌های احتراقی و موتورخانه‌ها در کشور معرفی کرد و گفت: استان کرمانشاه سال گذشته با بهسازی ۴۸۱۱ سامانه و موتورخانه، مقاوم دوم کشور را در این زمینه داشته است.

معاون عمرانی استاندار حفظ سلامت شهروندان را یک اولویت مهم توصیف کرد و افزود: این سامانه های احتراقی و موتورخانه‌ها به ویژه در فصول سرد سال فعال هستند و بهینه‌سازی و هوشمندسازی آن‌ها به کاهش آلایندگی هوا و تندرستی مردم کمک می‌کند.

وی ادامه داد: همچنین بهینه‌سازی و هوشمندسازی به کاهش مصرف گاز و همچنین امکان کنترل مصرف انرژی در دستگاه ها و مجموعه های اداری کمک می‌کند.

نجفی تاکید کرد: هوشمندسازی موتورخانه‌ها و سامانه های احتراقی یک الزام قانونی است و مجموعه هایی که نسبت به این کار اقدام نکنند، در اولویت قطع گاز قرار دارند.