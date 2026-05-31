۲۰۱ هکتار زمین برای تحقق نهضت ملی مسکن در سنندج الحاق شد

به گزارش کرد پرس، آرش لهونی در جلسه شورای مسکن استان کردستان، گفت: اگرچه روند اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن در استان قابل قبول است، اما این میزان پیشرفت پاسخگوی نیاز موجود نیست و ظرفیت ارتقای عملکرد در این حوزه وجود دارد.

وی مسکن را یکی از اصلی ترین نیازهای مردم دانست و افزود: تأمین مسکن ارتباط مستقیمی با آرامش، امنیت و معیشت خانوارها دارد و عملکرد مدیران در این بخش بر کیفیت زندگی شهروندان اثرگذار است.

استاندار کردستان با تأکید بر اینکه اجرای نهضت ملی مسکن نیازمند همکاری همه دستگاه هاست، اظهار کرد: مدیران باید در چارچوب قانون با مسئولیت پذیری تصمیم گیری کنند و برای رفع مشکلات مردم صرفاً به بخشنامه ها و محدودیت های اداری اکتفا نکنند.

لهونی همچنین بر ضرورت ارائه گزارش مستمر از میزان تحقق مصوبات شورای مسکن تأکید کرد و ادامه داد: در هر جلسه باید میزان پیشرفت مصوبات و اقدامات انجام شده توسط دستگاه های اجرایی به صورت شفاف ارائه شود.

وی با تأکید بر حضور نمایندگان متقاضیان در جلسات شورای مسکن، یادآور شد: بخشی از جلسات باید به شنیدن مستقیم مطالبات مردم اختصاص یابد تا تصمیم گیری ها بر اساس واقعیت های موجود انجام شود.

استاندار کردستان همچنین با اشاره به موضوع تسهیلات ودیعه مسکن و سهم ۲۰ درصدی شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات بخش مسکن، خواستار همکاری بیشتر بانک ها در ایفای تعهدات خود شد.

لهونی در بخش دیگری از سخنان خود به منطقه آزاد بانه و مریوان اشاره کرد و بیان کرد: امکان صدور مجوز تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد در سراسر استان از نظر حقوقی در حال بررسی است و در صورت نبود منع قانونی، این مجوز صادر خواهد شد.

تخصیص پروژه برای ۲۳ هزار واحد نهضت ملی مسکن در کردستان

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان نیز در این جلسه از تخصیص پروژه برای ۲۳ هزار واحد نهضت ملی مسکن در استان خبر داد و گفت: این میزان معادل ۶۱ درصد برنامه گام نخست نهضت ملی مسکن در کردستان است.

امیر قادری اظهار کرد: تاکنون ۲۰۸ هزار نفر در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند که از این تعداد، ۵۷ هزار خانوار تأیید نهایی شده اند.

وی افزود: برای ۲۳ هزار واحد مسکونی تخصیص پروژه انجام شده که بخشی از آن در قالب پروژه های انبوه سازی و حدود ۱۸ هزار واحد نیز در قالب ساخت توسط مردم و مسکن خودمالک برنامه ریزی شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان با بیان اینکه استان با حجم بالایی از تقاضای مسکن مواجه است، ادامه داد: فاصله قابل توجهی میان تعداد متقاضیان و ظرفیت بالفعل تولید مسکن وجود دارد و تأمین زمین و بازنگری طرح های جامع شهری از الزامات جبران این فاصله است.

اختصاص سهمیه ۱۴۰۰ واحد مسکن محرومان به کردستان

همچنین مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان از اختصاص سهمیه یک هزار و ۴۰۰ واحد مسکن محرومان به استان در سال جاری خبر داد و بیان کرد: تاکنون زمین مورد نیاز برای ۵۶۰ واحد از این سهمیه تأمین شده است.

سعید رسولی یادآور شد: از مجموع سه هزار و ۸۲۰ واحدی که ساخت آن در قالب نهضت ملی مسکن به بنیاد مسکن استان واگذار شده، تاکنون یک هزار و ۲۷۴ واحد تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شده و تا پایان سال جاری نیز ۸۲۶ واحد دیگر آماده بهره برداری و واگذاری خواهد شد.

وی همکاری نکردن برخی بانک ها در پرداخت تسهیلات را یکی از مهم ترین موانع اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن دانست و گفت: طی حدود ۹ ماه گذشته نزدیک به ۲ هزار متقاضی به بانک های عامل معرفی شده اند اما هنوز موفق به دریافت تسهیلات نشده اند.

مدیرکل بنیاد مسکن کردستان با اشاره به فعال شدن مجدد پروژه مسکن شهرستان قروه پس از بیش از دو سال توقف، ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه های اجرایی و شبکه بانکی، روند اجرای طرح های نهضت ملی مسکن در استان شتاب بیشتری بگیرد.