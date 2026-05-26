زنجیره ارزش محصولات راهبردی در کردستان تکمیل می شود

به گزارش کرد پرس، سعدی نقشبندی در نشست با سرمایه گذاران حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی، گفت: کردستان با برخورداری از ظرفیت اراضی پایاب سدها و اقلیم متنوع، آمادگی دارد به یکی از مراکز اصلی تامین امنیت غذایی منطقه و کشور تبدیل شود.

وی با اشاره به برنامه های توسعه ای استان، افزود: رویکرد فعلی جهاد کشاورزی، تقویت زیرساخت های تولید و ارتقای معیشت پایدار روستاییان از طریق ایجاد ارزش افزوده در محل تولید است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با تمجید از سرمایه گذاری در زنجیره های تولید، اظهار کرد: الگوهای موفق سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی، نماد عینی توسعه و پیشرفت اقتصادی در استان هستند.

نقشبندی از ارائه پیشنهادهایی برای توسعه کشت محصولات راهبردی و صنعتی در استان خبر داد و ادامه داد: ورود به کشت محصولات نوین و استراتژیک، جایگاه کردستان را در تولیدات زراعی کشور ارتقا خواهد داد.

وی با اشاره به برنامه ریزی برای ایجاد خط اعتباری ویژه، یادآور شد: مقرر شده پروپوزال جامع زنجیره ارزش تولید، از تامین نهاده و بذر هیبرید تا صنایع تبدیلی، سردخانه و شبکه توزیع تدوین و برای تامین منابع مالی در سطح ملی پیگیری شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان بیان کرد: این برنامه با حمایت استاندار، نمایندگان مجلس، وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی دنبال خواهد شد.

نقشبندی با بیان اینکه مدیران استان در کنار سرمایه گذاران واقعی قرار دارند، گفت: آمادگی کامل برای شناسایی و واگذاری عرصه های مستعد سرمایه گذاری در کوتاه ترین زمان ممکن وجود دارد.

وی افزود: با انسجام موجود میان دستگاه های اجرایی و فعالان اقتصادی، کردستان به زودی شاهد جهش در شاخص های تولید، اشتغال زایی و بهره وری منابع آب و خاک خواهد بود و به الگویی موفق در توسعه مبتنی بر زنجیره ارزش تبدیل می شود.