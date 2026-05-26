به گزارش کردپرس؛ رئیس سازمان سرمایهگذاری شهرداری همراه با معاون فرمانداری و مدیران شهرداری منطقه از پروژه بازارچه روژه دولتآباد بازدید کردند.
در این بازدید مقرر شد که در راستای کمک به هر چه سریعتر شدن شروع به کار اجرایی توسط سرمایهگذار، شهرداری نیز ماشینآلات سنگین خود را با هماهنگی هیئت امنای بازارچه روژه، در محل پروژه مستقر نماید.
این پروژه که در دولتآباد کرمانشاه واقع شده است، شامل حدود ۸۰۰ مغازه در دو طبقه میباشد و دارای پیشرفت فیزیکی حدود ۸۰ درصدی است. این اقدامات در راستای دستور و تاکید شهردار محترم کرمانشاه و با هدف حمایت از سرمایهگذاری و تسریع در تکمیل پروژههای عمرانی صورت میگیرد.
