ابراز تردید افسر سابق ارتش آمریکا درباره رعایت حقوق کردها از سوی دمشق

به گزارش کردپرس، مایلز بی. کگینز، افسر بازنشسته ارتش ایالات متحده، در واشنگتن هشدار داد که دولت انتقالی سوریه در اجرای تعهدات خود نسبت به شهروندان کرد این کشور کند عمل میکند و صرفاً اعلام حقوق کافی نیست.
کگینز، از افسران ارتش آمریکا که سالقه همکاری زیادی با نیروهای کرد سوریه، به عنوان سخنگوی سابق ائتلاف مبارزه با داعش داشته است، با اشاره به روند ادغام نیروها و نهادهای کرد در ساختار جدید سوریه گفت لازم است همه طرفها وارد گفتوگویی مرحلهبهمرحله شوند تا هر بخش از مسائل بهصورت مشخص حل شود و «همه مردم سوریه احساس کنند بخشی از کشور هستند و حقوقشان به رسمیت شناخته شده است».
او افزود که احمد الشرع، رئیسجمهور انتقالی سوریه، با صدور فرمان ریاستجمهوری شماره ۱۳ سال ۲۰۲۶ بهطور رسمی حقوق کردها را تضمین کرده است، اما تأکید کرد که «اکنون باید این وعدهها در عمل اجرا شود».
به گفته او، چالشهای پیشرو شامل مسائل عملی مانند استفاده از زبان کردی در تابلوهای رسمی در نهادهایی مانند وزارت دادگستری در حسکه، همچنین موضوعات ساختاری گستردهتر از جمله تقسیم درآمد مناطق نفتخیز و ادغام نیروهای مسلح تحت یک فرماندهی واحد است.
کگینز همچنین درباره وضعیت حقوق زبانی و آموزشی کردها در سوریه ابراز تردید کرد و گفت نشانههایی از آمادگی محدود و در عین حال کندی در بهرسمیت شناختن مدارک تحصیلی صادرشده از سوی اداره خودگردان طی سالهای گذشته وجود دارد.
او تأکید کرد که حل مسئله آموزش و امکان تحصیل به زبانهای مختلف میتواند به تقویت انسجام اجتماعی و افزایش فرصتهای اقتصادی در سراسر سوریه کمک کند و در غیر این صورت، این موضوع پیامدهای مستقیم اقتصادی برای کشور خواهد داشت.
سرویس جهان- افسر سابق ارتش آمریکا درباره نیت واقعی دولت جدید سوریه پیرامون به رسمیت شناختن خواسته های کردهای سوریه ابراز تردید کرد.
به گزارش کردپرس، مایلز بی. کگینز، افسر بازنشسته ارتش ایالات متحده، در واشنگتن هشدار داد که دولت انتقالی سوریه در اجرای تعهدات خود نسبت به شهروندان کرد این کشور کند عمل میکند و صرفاً اعلام حقوق کافی نیست.
نظر شما