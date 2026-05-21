۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۳:۵۷

محکومیت روزنامه‌نگار کُرد به‌دلیل استفاده از عبارت «سیاستمدار شکست‌خورده»

سرویس عراق و اقلیم کردستان- عومر گولپی، نماینده پیشین پارلمان، اعلام کرد که برادرش عثمان گلپی به‌خاطر به‌کار بردن یک عبارت انتقادی در نوشته‌ای سیاسی، از سوی دادگاه سلیمانیه به شش ماه زندان محکوم شده است.

به گزارش کردپرس، عومر گلپی، نماینده پیشین پارلمان و برادر عثمان گولپی، اعلام کرد: «به‌دنبال انتشار یک مطلب انتقادی، امروز دادگاه سلیمانیه، برادرم ماموستا عثمان را به شش ماه زندان محکوم کرد؛ با این حال اجرای حکم به مدت سه سال تعلیق شده است. تمام این حکم نیز به‌خاطر استفاده از عبارت «سیاستمدار شکست‌خورده» صادر شده است!»

وی افزود: «ماموستا عثمان روزنامه‌نگار و فعال دلسوزی است و همواره با دلسوزی، احساس مسئولیت و عشق به مردم و میهن فعالیت کرده است. تربیت و منش او این‌گونه بوده و ان‌شاءالله همیشه نیز همین‌گونه باقی خواهد ماند.»

