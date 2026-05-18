محموله بزرگ سلاح در بانه منهدم شد

به گزارش کرد پرس، بنابر اعلام روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) نیروی زمینی سپاه، طی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی این قرارگاه، نیروها ی مسلح مخالف جمهوری اسلامی مستقر در شمال عراق که به نیابت از آمریکا و رژیم صهیونیستی قصد انتقال محموله‌ای بزرگ از سلاح و مهمات آکبند آمریکایی به داخل کشور را با اهداف تروریستی داشتند، در شهرستان بانه مورد ضربه قرار گرفتند.

در این عملیات، مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات کشف و ضبط شد و روند پیگیری‌های اطلاعاتی برای شناسایی و دستگیری تمامی عناصر داخلی مرتبط با این گروهک‌ها در دستور کار نهادهای امنیتی قرار گرفته است.

قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) همچنین در این اطلاعیه با هشدار به عناصر و عوامل مرتبط اعلام کرد: با هرگونه اقدام علیه امنیت کشور برخوردی قاطع و شدید صورت خواهد گرفت و پاسخ نیروهای امنیتی و نظامی، پشیمان‌کننده خواهد بود.