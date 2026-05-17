اعلام هشدار سطح نارنجی هواشناسی در کرمانشاه

به گزارش کردپرس؛ حیدری با اشاره به اینکه بر اساس تحلیل‌های هواشناسی، استان کرمانشاه طی دو مقطع زمانی تحت تأثیر امواج ناپایدار قرار می‌گیرد، افزود:

موج نخست از بعدازظهر دوشنبه ۲۸ اردیبهشت آغاز می‌شود و تا ظهر سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ادامه دارد. همچنین موج دوم نیز از بعدازظهر پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت شروع شده و تا ظهر جمعه اول خرداد پایدار خواهد بود.

به گفته وی، این سامانه می‌تواند سبب شکستن درختان، سقوط اجسام از ارتفاع، آسیب به سازه‌های سبک و موقت، کاهش کیفیت هوا و افت دید افقی شود و ازاین‌رو ضرورت دارد دستگاه‌های امدادی، خدماتی و اجرایی در آماده‌باش قرار گیرند.

مدیرکل مدیریت بحران با اشاره به اینکه نیمه غربی و مناطق مرزی استان بیشترین تأثیر را از این شرایط جوی خواهند داشت، تصریح کرد: باتوجه‌به احتمال کاهش دید و کندی تردد وسایط نقلیه، رعایت نکات ایمنی هنگام رانندگی به‌ویژه در محورهای مرزی ضروری است.

وی همچنین با تأکید بر توصیه‌های بهداشتی و ایمنی، از شهروندان خواست در ساعات اوج غبار از تردد غیرضروری خودداری کنند و مراقبت از گروه‌های حساس شامل کودکان، سالمندان و بیماران تنفسی در اولویت قرار گیرد. تقویت پوشش گلخانه‌ها، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و اجتناب از توقف در کنار درختان فرسوده نیز از دیگر نکات مطرح‌شده در این هشدار است.

حیدری در پایان بر لزوم اطلاع‌رسانی به‌موقع و مستمر از سوی رسانه‌های محلی و آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت شرایط احتمالی تأکید شد.