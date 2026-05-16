به گزارش کردپرس، در پی مطرح شدن احتمال سفر مظلوم کوبانی، فرمانده نیروهای کرد سوریه به ترکیه و حتی دیدار احتمالی او با عبدالل اوجالان، رهبر زندانی پ.ک.ک، بحثها درباره پیوند خوردن پرونده کردهای سوریه با روند تعامل میان آنکارا و پکک بار دیگر شدت گرفته است. مظلوم کوبانی این موضوع را در گفتوگو با المانیتور مطرح کرده بود؛ موضوعی که واکنش و تحلیل شماری از ناظران مسائل کردی را به دنبال داشت.
در همین چارچوب، محمد صالح، کارشناس مسائل کردها، هشدار داده است که گره زدن آینده کردهای سوریه به روابط پرنوسان میان ترکیه و پکک میتواند در بلندمدت هزینههای سنگینی برای کردهای سوریه به همراه داشته باشد.
به گفته او، در پسِ تحولات اخیر، نوعی تلاش سیاسی و راهبردی برای پیوند دادن مسئله کردهای سوریه با مسئله کردهای ترکیه و بهویژه پرونده پکک دیده میشود؛ مسیری که از نگاه او «بهترین گزینه برای کردهای سوریه نیست».
صالح با اشاره به شکننده بودن روندهای صلح میان آنکارا و پکک میگوید اگر مذاکرات یا تلاشهای کنونی برای صلح در ترکیه ظرف یک یا چند سال آینده دوباره شکست بخورد، نیروهای کنونی SDF ــ حتی اگر با نام و ساختاری متفاوت فعالیت کنند ــ بار دیگر در معرض فشارها و هزینههای سنگین قرار خواهند گرفت؛ وضعیتی مشابه دوره پس از فروپاشی روند صلح ترکیه و پکک در سال ۲۰۱۵.
او معتقد است کردهای سوریه نباید «تمام تخممرغهای خود را در سبد روابط آنکارا و پکک بگذارند»، زیرا این روابط همواره تابع تحولات امنیتی و سیاسی غیرقابل پیشبینی بوده است. به باور وی، هرچند تحقق صلح پایدار در ترکیه میتواند برای کردهای سوریه و بهطور کلی برای کردهای منطقه مثبت باشد، اما وابسته کردن سرنوشت کردهای سوریه به این روند، ریسک بالایی دارد.
این تحلیلگر مسائل کردی همچنین تأکید میکند که جدا کردن پرونده کردهای سوریه از معادلات ترکیه و پکک، از طریق یک ابتکار داخلی کردی در سوریه، میتواند کمهزینهترین و عملیترین مسیر باشد.
صالح میگوید هنوز مشخص نیست این پیوند دادن دو پرونده تا چه اندازه از سوی آنکارا، SDF، پکک یا حتی دمشق دنبال میشود و هر یک از این بازیگران ممکن است دلایل خاص خود را برای چنین رویکردی داشته باشند؛ دلایلی که شاید از منظر منافع خودشان قابل درک باشد. با این حال، او هشدار میدهد که از منظر صرفاً «کردی-سوری»، درهمتنیدگی دو پرونده در نهایت میتواند بیش از آنکه سودمند باشد، به زیان کردهای سوریه تمام شود.
به گفته این کارشناس، کردهای سوریه و نمایندگان سیاسی آنها باید در پی روابطی باثبات و بدون تنش با ترکیه باشند، اما نباید آینده خود را به سرنوشت روابط میان دولت ترکیه و جنبش کردی این کشور گره بزنند. او همچنین معتقد است کردهای سوریه میتوانند در حد امکان و بدون تحمیل هزینه به خود، از روند صلح در ترکیه حمایت کنند، اما نباید اجازه دهند مسائل دو سوی مرز به یک پرونده واحد تبدیل شود
سرویس جهان- اظهارات اخیر مظلوم کوبانی درباره احتمال سفر به ترکیه، بار دیگر بحث درباره پیوند خوردن پرونده کردهای سوریه با روند مذاکرات آنکارا و پکک را داغ کرده؛ موضوعی که به گفته محمد صالح میتواند در بلندمدت به زیان کردهای سوریه تمام شود.
