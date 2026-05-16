کمیته امداد کردستان ۴۶۰۰ فرصت شغلی برای مددجویان ایجاد کرد

به گزارش کرد پرس، رضا طوسی در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: از مجموع ۲۲ هزار و ۶۶۲ مورد اشتغال مصوب برای استان کردستان در سال ۱۴۰۴، تعداد پنج هزار و ۳۰۷ مورد معادل ۲۳.۴ درصد سهم کمیته امداد بوده است.

وی افزود: با همراهی اعضای کارگروه اشتغال استان و همکاری بانک های عامل، چهار هزار و ۵۹۰ فرصت شغلی با اعتباری بالغ بر ۸۷۰ میلیارد تومان برای مددجویان تحت حمایت این نهاد ایجاد شد که ۲۷.۵ درصد اشتغال تحقق یافته استان را شامل می شود.

مدیرکل کمیته امداد کردستان با اشاره به حمایت های حوزه مسکن، اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۹۴ میلیارد تومان کمک هزینه ودیعه و اجاره مسکن به مددجویان نیازمند پرداخت شد.

طوسی ادامه داد: در حال حاضر ۱۷ هزار و ۱۶۰ خانوار تحت حمایت این نهاد مستأجر هستند و برای تأمین ودیعه و اجاره مسکن نیاز به حمایت دارند.

وی همچنین با اشاره به خدمات فرهنگی و آموزشی کمیته امداد، یادآور شد: تا پایان سال ۱۴۰۴، تعداد ۳۲ هزار و ۲۰۰ دانش آموز و یک هزار و ۳۴۱ دانشجو تحت حمایت کمیته امداد استان قرار دارند.

مدیرکل کمیته امداد کردستان بیان کرد: از این تعداد، یک هزار و ۶۰ نفر در مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی مشغول تحصیل هستند که برای حمایت تحصیلی آنان ۲۵ میلیارد تومان پرداخت شده است.

طوسی با اشاره به فعالیت تشکل های جهادی در استان، گفت: سال گذشته این تشکل ها ۶۵ هزار خدمت به بیش از ۴۶ هزار مددجوی تحت حمایت ارائه کردند.

وی افزود: کمک های معیشتی، عمرانی و درمانی با اعتباری بالغ بر ۷۸ میلیارد تومان از جمله خدمات ارائه شده از سوی تشکل های جهادی بوده است.

طوسی اظهار کرد: همکاری دستگاه های اجرایی و شبکه بانکی نقش مؤثری در تحقق اهداف اشتغال زایی و توانمندسازی خانوارهای نیازمند دارد.