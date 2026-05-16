گذشت اولیای دم، محکوم به قصاص را در سنندج از اعدام نجات داد

به گزارش کرد پرس، محمد خسروی در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: در پی رایزنی های مددکاران و شورای صلح زندان مرکزی سنندج، خانواده مقتول از قصاص زندانی محکوم به قتل گذشت کردند و این پرونده در قالب پویش «کرامت فاطمی» به سازش ختم شد.

وی افزود: تلاش های صلح یاران و مددکاران زندان مرکزی سنندج برای جلب رضایت اولیای دم ظهر جمعه به نتیجه رسید و خانواده مقتول با بزرگواری از اجرای حکم قصاص صرف نظر کردند.

مدیرکل زندان های کردستان با قدردانی از اقدام انسان دوستانه خانواده مقتول، اظهار کرد: گذشت اولیای دم نشان دهنده بزرگواری، گذشت و روحیه صلح طلبی این خانواده داغدار است.

خسروی ادامه داد: این اقدام ارزشمند علاوه بر نجات جان یک انسان، به ترویج فرهنگ صلح، سازش و بخشش در جامعه کمک می کند.

وی با اشاره به اجرای پویش های «کرامت فاطمی» و «به عشق امام رضا(ع) می بخشم»، یادآور شد: امیدواریم این فرهنگ نیکو در سطح استان گسترش یابد و زمینه آزادی دیگر محکومان به قصاص نیز با رضایت شاکیان فراهم شود.