«خوشاکو» استعداد بالایی برای توسعه گردشگری دارد

به گزارش کردپرس، مرتضی صفری با بیان اینکه ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در سفر رئیسجمهور به استان برای این پروژه تصویب شده است، افزود: از آنجا که پروژه گردشگری خوشاکو از دو بخش پیست اسکی و تلهکابین و هتل تشکیل شده است با تزریق این اعتبارات احداث پیست اسکی و تلهکابین در فازهای بعدی اجرایی خواهد شد.
او با بیان اینکه تداخل طرح هادی در این منطقه یکی از مشکلات طرح بود که با مساعدت استانداری و کمک بنیاد مسکن استان این مشکل برطرف شده است، تصریح کرد: یکی از مشکلات منطقه نمونه گردشگری خوشاکو عدم وجود مسیر دسترسی مناسب بوده که در پیک زمستانی ورزشهای اسکی باعث ایجاد ترافیک زیادی در منطقه میشود.
صفری ادامه داد: برای حل مشکل ترافیک مسیر، یک مسیر فرعی دسترسی به این پروژه توسط سرمایهگذار ایجاد شده است که از ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی درخواست میشود این مسیر دسترسی جدید را با تصویب موافقتنامه بهعنوان مسیر خروجی پیست در نظر گرفته و آسفالتریزی بکند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی گفت: کمبود اعتبارات نیز یکی دیگر از مشکلات پروژه بوده و در صورتی که تسهیلات به این پروژه پرداخت شود با تزریق این اعتبارات پروژه از حالت رکود خارج خواهد شد.
او خاطرنشان کرد: همچنین با هدف رونق اقتصادی و اشتغالزایی در منطقه خوشاکو پیشنهاد میشود با همکاری ادارات مربوطه بازارچه فروش محصولات تولیدی اهالی روستا در این منطقه ایجاد شود.
مسعود قهرمانلو، سرمایهگذار پیست اسکی و تلهکابین خوشاکو ارومیه هم در این جلسه با تشکر از حمایتهای ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان برای حمایت از توسعه گردشگری و سرمایهگذاری در این حوزه گفت: در حال حاضر دو پروژه مهم گردشگری در آذربایجان غربی یکی در ارومیه و دیگری در ماکو در دست اجرا است که برای پیشبرد این دو پروژه نیاز به همکاری دستگاههای مختلف بوده تا موانع سر راه این پروژهها برطرف شود.
او گفت: با راهاندازی پیستهای اسکی ماکو و ارومیه در آینده، علاوه بر توسعه و گسترش گردشگری ورزشی، گردشگری و درمانی، شاهد اشتغال تعداد زیادی از افراد در این پروژهها خواهیم بود که بیشک در اقتصاد کلان استان نیز تاثیر مثبتی خواهد گذاشت و همین امر اهمیت توجه به این پروژهها را دوچندان میکند.
نظر شما