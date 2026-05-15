ظرفیت منابع آب شرب شهر کرمانشاه افزایش یافت

به گزارش کردپرس، «محمدمهدی سلطانیان» بیان کرد: با هدف تضمین پایداری آبرسانی در فصول گرم سال، عملیات تجهیز چاه شماره ۱۷ ده‌پهن با نصب الکتروموتور ۱۱۰ کیلووات و پمپ ۳۷۴/۱۰ به پایان رسید.

وی افزود: این چاه با دبی ۴۰ لیتر در ثانیه، منابع آبی بالادست تصفیه‌خانه «شهید نظری» را تقویت می‌کند.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه همچنین از راه‌اندازی مجدد چاه «نوکان» خبر داد و افزود: در پی بروز نقص فنی و سوختگی الکتروپمپ شناور این چاه، نیروهای واحد تأسیسات با فعالیت شبانه‌روزی موفق شدند تا ساعت ۳ بامداد، عملیات تجهیز مجدد آن را تکمیل کنند.

وی گفت: چاه نوکان با دبی ۳۰ لیتر در ثانیه و بهره‌گیری از موتور ۷۳ کیلووات در عمق ۹۶ متری، مستقیماً شبکه توزیع شهرک‌های دانش و نوکان را با جمعیتی بالغ بر ۵۰۰۰ نفر تغذیه می‌کند.

او در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه و تعهد بالای پرسنل خدوم واحد بهره‌برداری و تأسیسات آب شهرستان تأکید کرد که این اقدامات با هدف ارتقای سطح رضایتمندی شهروندان و مقابله با کمبودهای احتمالی آب در روزهای گرم انجام شده است.