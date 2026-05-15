بقایی در میدان آزادی سنندج: کردستانی‌ ها خوب می دانند چگونه دشمن را ناکام بگذارد

به گزارش کرد پرس اسماعیل بقایی پنجشنبه شب در تجمع مردمی میدان آزادی سنندج اظهار کرد: برای ما دیپلماسی ادامه مبارزه به شکلی دیگر است و پشتوانه وزارت امور خارجه چیزی جز قیام و همبستگی مردم در کنار دفاع جانانه مدافعان وطن نیست.

وی با بیان اینکه مثل همیشه ایران برنده نبرد خواهد بود، افزود: وقتی این شور و شوق مردم فهیم سنندج را می‌بینم، به عنوان سرباز دیپلماسی، روحیه می‌گیرم.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: کردستانی‌ها در برابر دسیسه و فریبکاری دشمن، مردمانی با بصیرت هستند و به خوبی می‌دانند که چگونه دشمن را ناکام کنند.

بقایی یادآور شد: با چنین روحیه‌ و اشتیاقی که برای حضور در میدان در تک تک ایرانیان وجود دارد، هیچ دشمنی نمی تواند در پیشبرد اهداف شرورانه خود کامیاب شود.

بقایی: سه ضلع خیابان، دیپلماسی و میدان تضمین‌کننده امنیت و منافع ملی است

وی با بیان اینکه در ۷۰ روز اخیر غیرت مردمان کرد را باز هم دیدیم، اضافه کرد: در ۴۰ روز جنگ تحمیلی سوم، کردستان ۱۶۰ شهید تقدیم ایران و انقلاب کرد که نمونه تعهد و مرادنگی نسبت به میهن اسلامی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه این عشق به ایران را پاس می داریم و امیدواریم بتوانیم مدافعانی خوبی در دستگاه دیپلماسی باشیم، تاکید کرد: با چشمان خودم دیدم چگونه دشمن زبون، آثار تاریخی ما در ایران از جمله عمارت آصف و خانه کرد در سنندج را مورد تعرض قرار داده است.

بقایی افزود: برای ما ایرانیان، سنندج، به عنوان شهر موسیقی و فکر و اندیشه بوده و همانطور که کردستان را خطه آواز و هنر می دانیم، سنندج را به عنوان «نت ارکستر وحدت» ایران می‌شناسیم.

وی یادآور شد: کردستان از جنگ هشت ساله و در بمباران شیمیایی بعث تاکنون، شهدای زیادی تقدیم انقلاب اسلامی کرده است و پیمان می بندیم تا جان در بدن داریم پیرو راه شهدا باشیم.