قیمت هر کیلو مرغ در کرمانشاه ۳۷۰ هزار تومان شد

به گزارش کردپرس، سعید کریمی با اعلام قیمت مصوب مرغ گرم کشتار روز برای مصرف‌کننده ۳۷۰ هزار تومان، در جلسه امنیت غذایی و تنظیم بازار که امروز عصر برگزار شد ،تأکید کرد: هرگونه فروش مرغ کشتار روز بیش از این مبلغ، تخلف محسوب شده و با همکاری بازرسان جهاد کشاورزی، بسیج اصناف و اتاق اصناف، برخورد تعزیراتی خواهد شد.

وی افزود: کل زنجیره از مرغداری تا کشتارگاه و مرغ‌فروشی ها با جدیت رصد می‌شود.

مدیرکل جهاد کشاورزی عنوان کرد: مرغ منجمد به میزان کافی موجود است و با قیمت ۲۵۵ هزار تومان در همه فروشگاه‌ها در حال توزیع است.

وی ادامه داد: جوجه‌ریزی در حال انجام و تأمین مرغ استان پایدار است.