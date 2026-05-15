۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۴

قیمت هر کیلو مرغ در کرمانشاه ۳۷۰ هزار تومان شد

سرویس کرمانشاه _ رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: فروش مرغ کشتار روز بالاتر از نرخ ۳۷۰ هزار تومان تخلف است و با گرانفروشان برخورد قاطع خواهد شد.

به گزارش کردپرس، سعید کریمی با اعلام قیمت مصوب مرغ گرم کشتار روز برای مصرف‌کننده ۳۷۰ هزار تومان، در جلسه امنیت غذایی و تنظیم بازار که امروز عصر برگزار شد ،تأکید کرد: هرگونه فروش مرغ کشتار روز بیش از این مبلغ، تخلف محسوب شده و با همکاری بازرسان جهاد کشاورزی، بسیج اصناف و اتاق اصناف، برخورد تعزیراتی خواهد شد.

 وی افزود: کل زنجیره از مرغداری تا کشتارگاه و مرغ‌فروشی ها با جدیت رصد می‌شود.

 مدیرکل جهاد کشاورزی عنوان کرد: مرغ منجمد به میزان کافی موجود است و با قیمت ۲۵۵ هزار تومان در همه فروشگاه‌ها در حال توزیع است.

وی ادامه داد: جوجه‌ریزی در حال انجام و تأمین مرغ استان پایدار است.

