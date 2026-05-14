اظهارات ترامپ علیه کُردها باید با مدرک اثبات یا تصحیح شود

به گزارش کردپرس، سرور عبدالرحمن در نامهای به گویندولین گرین، کنسول کل آمریکا در اربیل، نگرانی خود را درباره سخنان دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا مطرح کرده و میگوید: «به عنوان یک شهروند کرد، این نامه را برای ابراز نگرانی و اعتراض عمیق خود نسبت به اظهارات پرزیدنت دونالد ترامپ درباره کردها مینویسم. این نگرانی تنها یک احساس شخصی نیست، بلکه با شکوه و کرامت ملتی مرتبط است که در تاریخ ائتلاف و جنگ علیه تروریسم، قربانیهای بسیاری داده است.»
وی اشاره کرده است که رابطه میان کرد و ایالات متحده آمریکا یک رابطه عادی و کوتاهمدت نیست؛ این رابطه در مراحل مختلف با امید، همکاری، فداکاری، اعتماد و گاهی نیز با درد و ناامیدی نوشته شده است. در اقلیم کردستان، آمریکا اغلب به عنوان یک متحد مهم و همکار سیاسی و امنیتی دیده شده است؛ به همین ترتیب، کردها نیز در مراحل حساس، همپیمانی، دلسوزی و باور خود را به اثبات رساندهاند.
دکتر سرور عبدالرحمن توضیح داد که وقتی آمریکا به طور کلی درباره مردم کرد صحبت میکند و تصویری ناعادلانه ارائه میدهد، این فقط یک حرف سیاسی روزمره نیست؛ این نوع اظهارات تأثیر مستقیمی بر احساسات ملتی زخمخورده، بر اعتمادِ ائتلاف و بر خوشنامی کردها در سطح بینالمللی بر جای میگذارد.
وی همچنین بیان کرد: «اگر هر جریان، گروه، حزب یا فردی متهم میشود، باید آن اتهام با مدرک، به وضوح و با ذکر نام طرف مشخص مطرح شود؛ اما به کار بردن واژه (کردها) به صورت کلی، به معنای گذاشتن بارِ اتهامی اثباتنشده بر دوش و شکوه یک ملت به طور عام است. این کار با اصول عدالت، دیپلماسی، حقوق بشر و مسئولیتپذیری سیاسی همخوانی ندارد.»
در این نامه همچنین آمده است: «کرد تنها یک حزب، یک حکومت، یا یک گروه مسلح نیست؛ کرد ملتی چندبعدی است که جمعیت آنها در جهان ده ها میلیون نفر تخمین زده میشود و اغلب نزدیک به ۴۰ میلیون یا بیشتر شمرده میشوند و همچنان یکی از بزرگترین ملتهای بدون دولت در جهان هستند که در عراق، ایران، سوریه، ترکیه و غربت زندگی میکنند. در میان کردها دیدگاهها، رویکردها، احزاب و تجربیات متفاوتی وجود دارد؛ لذا هیچ اظهارنظر کلی نباید کل یک ملت را به خاطر کردار یا اشتباه یک طرف مشخص، متهم سازد.»
دکتر سرور عبدالرحمن همچنین خطاب به کنسول کل آمریکا نوشته است: «تاریخ نشان میدهد که کردها تنها دریافتکننده نبودهاند؛ کرد خون بخشیده، آوارگان را پناه داده، اقلیتها را نجات داده، از متحدان محافظت کرده و در جنگ علیه داعش در خط مقدم جبههها ایستاده است. پیشمرگهها و مبارزان در جنگ علیه یکی از درندهترین سازمانهای تروریستی معاصر، قربانیهای بزرگی دادند، نه فقط برای کردستان، بلکه برای عراق، منطقه و جهان.»
دکتر سرور عبدالرحمن آمار شهدای پیشمرگه در جنگ علیه داعش را ارائه داده و میگوید: «طبق دادههای موجود، بیش از ۲ هزار پیشمرگه اقلیم کردستان شهید و بیش از ۱۰ هزار پیشمرگه مجروح شدند؛ همچنین نیروهای مبارز در کردستان سوریه بیش از ۱۱ هزار شهید و بیش از ۲۱ هزار مجروح دادند. این اعداد فقط آمار نیستند، بلکه ثبتِ خون و فداکاریای هستند که نباید با یک اظهارنظر کلی و ناعادلانه کوچک شمرده شوند.»
دکتر سرور عبدالرحمن در این نامه نوشته است: «کنسول کل، ما درخواست نمیکنیم که ایالات متحده با هر موضع سیاسی کردها همرأی باشد، و درخواست هم نمیکنیم که هیچ حزب، حکومت یا جریان کردی برتر از نقد، بازخواست یا مسئولیتپذیری قرار گیرد. برعکس، ما خودمان نقدهای جدی به کاستیهای حکمرانی، از کار افتادن نهادها، به تأخیر افتادن فرآیندهای دموکراتیک و وضعیت بد معیشتی شهروندان داریم؛ اما تفاوتی بنیادی وجود دارد بین نقد کردن قدرت یا یک جریان سیاسی، با تحقیر یک ملت به طور کلی. هیچ کاستیِ داخلیای نباید بهانهای شود برای اینکه ملت کرد به طور کلی به عنوان ملتی دریافتکننده (سربار)، بیوفا یا نادلسوز نشان داده شود.»
او در نامه خود میگوید: «درخواست ما ساده و عادلانه است: دقت، حقیقت و احترام. اگر مدرکی وجود دارد، بگذارید به صورت مسئولانه ارائه شود. اگر اتهام مشخصی هست، بگذارید با نام طرف مشخص و با مدرک مشخص بیان شود؛ اما اگر مدرک آشکاری نیست، لازم است این نوع اظهارات تصحیح گردند، زیرا زیان آن فقط به کردها نمیرسد، بلکه به اعتماد اخلاقی و سیاسی آمریکا نزد ملتی که بارها به آمریکا به چشم دوست و متحد نگریسته، آسیب میزند.»
وی همچنین درخواست کرده است که این نگرانی به عنوان صدای یک شهروند کرد و یک استاد تاریخ دریافت شده و به مقامات مربوطه در واشنگتن منتقل شود. او خواستار آن شده که اظهارات دونالد ترامپ جدی گرفته شود و ایالات متحده به وضوح اطمینان دهد که مردم کرد به طور کلی بابت اتهامی اثباتنشده مسئول دانسته نمیشود.
وی همچنین نوشته است: «ائتلاف واقعی تنها در زمان نیاز نظامی و سیاسی خود را نشان نمیدهد، بلکه در زمانِ محافظت از شکوه، نام و تاریخِ یکدیگر ثابت میشود. ائتلاف این نیست که کرد هرگاه لازم بود مورد استفاده قرار گیرد و هرگاه مفید بود ستایش شود، و هرگاه سیاست اقتضا کرد، بدون مدرک متهم و تحقیر شود.»
وی در پایان میگوید: «تاریخ زود قضاوت نمیکند، اما فراموش هم نمیکند. آنچه امروز به عنوان یک اظهارنظر سیاسی گفته میشود، فردا به مدرکی بر چگونگی تعامل ابرقدرتها با ملتهای بدون دولت و ستمدیده تبدیل خواهد شد. لذا درخواست میکنم این اعتراض تنها به عنوان یک احساس ناسیونالیستی تلقی نشود، بلکه به عنوان یک ثبتِ تاریخی، اخلاقی و دیپلماتیک در برابر اظهاراتی ناعادلانه و آسیبزا در نظر گرفته شود.»
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، چندین بار درباره موضوع بردن سلاح توسط کردها در حالی که برای معترضان ایران فرستاده شده ادعاهایی مطرح کرده است.
در آخرین اظهارنظر، دیروز دوشنبه در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد: «آنها اعتبار بسیار خوبی در کنگره دارند و در آنجا میگویند که آنها بسیار سرسختانه میجنگند، اما خیر؛ تنها زمانی که به آنها پول داده میشود به خوبی میجنگند. بنابراین من از کردها بسیار ناامید هستم.»
وی همچنین گفت: «من با آن کار که به آنها سلاح داده شد موافق نبودم؛ گفتم هرگز به دست آن معترضان نمیرسد، و درست هم گفتم. دوست دارم که حرفم درست باشد. ما مقداری سلاح و مهمات فرستادیم و قرار بود تحویل داده شوند، اما آنها نزد خودشان نگه داشتند.»
