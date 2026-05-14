پیام خداحافظی السودانی: خدمت به عراق آسان نبود، اما کشور را به ثبات رساندیم

به گزارش کردپرس، محمد شیاع السودانی در پیام خداحافظی خود، با اشاره به عملکرد دولتش اعلام کرد که خدمت به عراق مسئولیتی دشوار اما افتخارآمیز بوده و دولت او توانسته کشور را به مرحله‌ای از ثبات داخلی برساند که به گفته وی، در چند دهه گذشته بی‌سابقه بوده است.

السودانی تأکید کرد که برنامه اصلی کابینه‌اش بر مبارزه با فساد و کاهش فقر متمرکز بوده و افزود ملت عراق با همه طیف‌ها و مؤلفه‌های خود از عملکرد دولت رضایت دارند.

نخست‌وزیر عراق همچنین از عبور حجم سرمایه‌گذاری‌ها در این کشور از ۱۱۴ میلیارد دلار خبر داد و گفت بدهی خارجی عراق از ۱۳ میلیارد دلار به ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافته است.

به گفته وی، دولتش موفق شده بیش از ۱۹ هزار میلیارد دینار از بدهی‌های داخلی را نیز بازپرداخت کند.

السودانی در ادامه با اشاره به بخش خدمات و زیرساخت‌ها اظهار داشت که میزان تولید برق عراق به ۲۹ هزار مگاوات رسیده و ۲۲ بیمارستان جدید نیز تکمیل شده‌اند. او همچنین اعلام کرد دولتش به پدیده «پروژه‌های متوقف‌شده» پایان داده است.

وی افزود عراق در تولید گندم به مرحله خودکفایی رسیده و با وجود بحران‌های مالی، حمایت و تسهیلات لازم برای کشاورزان و زارعان فراهم شده است.

نخست‌وزیر عراق همچنین از احداث ۱۲ پل جدید و اجرای ۱۶ پروژه راهبردی حمل‌ونقل در بغداد خبر داد و در پایان تأکید کرد که از دولت جدید عراق حمایت خواهند کرد و بر این موضع پایبند می‌مانند.