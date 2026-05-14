۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۴

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی:

اصول و مقررات نظام مهندسی باید در شهرسازی اعمال شود

سرویس آذربایجان غربی- رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی گفت: هر شهری که از چرخه نظام مهندسی تبعیت نمی‌شود اعلام شود تا با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.

به گزارش کردپرس، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در دیدار با رئیس سازمان نظام مهندسی استان گفت: نظام مهندسی دیده بان اجرای مقررات ناظر بر شهرسازی است و این مقررات و اصول الزام آور بوده و باید همه خصوصاً مدیریت شهری به آن پایبند باشند و رعایت کنند.

وی افزود، نظارت بر رعایت مقررات نظام مهندسی در کلیه شهرستان‌ها با دستگاه قضایی و دادستان‌ها است و باید همه افراد در ساخت و سازها این اصول را بکار بندند و رعایت کنند.

عتباتی تاکید کرد:  در هر شهری که از چرخه نظام مهندسی تبعیت نمی‌شود اعلام شود تا با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد و ساخت و سازها به چرخه نظام مهندسی وارد شود تا هم مردم احساس امنیت کنند و هم سیما منظر شهرها مطابق اصول شهرسازی پیش برود.

مرادزاده رئیس سازمان نظام مهندسی استان هم در این جلسه با تشکر از حمایت‌های دستگاه قضایی گفت: مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال نقش بسیار مهم و پررنگی در ساخت و سازهای اصولی شهری داشته و نتایج خوبی در اکثر شهرستان‌ها حاصل شده است.

او افزود: در بیشتر شهرهای استان از چرخه نظام مهندسی در ساخت و سازها تبعیت و استقبال می‌شود و برخی شهرها که در این امر همکاری نمی‌کنند می‌بایست در این چرخه وارد شوند و از دستگاه قضایی هم در این خصوص مدد می‌خواهیم تاهمه شهرها را با اصول و مقررات ایمن بسازیم.

