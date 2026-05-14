اصول و مقررات نظام مهندسی باید در شهرسازی اعمال شود

به گزارش کردپرس، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در دیدار با رئیس سازمان نظام مهندسی استان گفت: نظام مهندسی دیده بان اجرای مقررات ناظر بر شهرسازی است و این مقررات و اصول الزام آور بوده و باید همه خصوصاً مدیریت شهری به آن پایبند باشند و رعایت کنند.

وی افزود، نظارت بر رعایت مقررات نظام مهندسی در کلیه شهرستان‌ها با دستگاه قضایی و دادستان‌ها است و باید همه افراد در ساخت و سازها این اصول را بکار بندند و رعایت کنند.

عتباتی تاکید کرد: در هر شهری که از چرخه نظام مهندسی تبعیت نمی‌شود اعلام شود تا با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد و ساخت و سازها به چرخه نظام مهندسی وارد شود تا هم مردم احساس امنیت کنند و هم سیما منظر شهرها مطابق اصول شهرسازی پیش برود.

مرادزاده رئیس سازمان نظام مهندسی استان هم در این جلسه با تشکر از حمایت‌های دستگاه قضایی گفت: مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال نقش بسیار مهم و پررنگی در ساخت و سازهای اصولی شهری داشته و نتایج خوبی در اکثر شهرستان‌ها حاصل شده است.

او افزود: در بیشتر شهرهای استان از چرخه نظام مهندسی در ساخت و سازها تبعیت و استقبال می‌شود و برخی شهرها که در این امر همکاری نمی‌کنند می‌بایست در این چرخه وارد شوند و از دستگاه قضایی هم در این خصوص مدد می‌خواهیم تاهمه شهرها را با اصول و مقررات ایمن بسازیم.