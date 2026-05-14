به گزارش کردپرس، شرکت اماراتی داناگاز اعلام کرد سود خالص این شرکت در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ با جهشی ۷۲ درصدی به ۲۷۰ میلیون درهم (۷۴ میلیون دلار) رسیده است؛ افزایشی که عمدتاً به دلیل تعدیل درآمدهای مرتبط با فعالیت‌های این شرکت در اقلیم کردستان عراق و بازگشت رشد تولید در مصر حاصل شده است.

این شرکت مستقر در شارجه، که بزرگ‌ترین شرکت خصوصی فعال در حوزه گاز طبیعی در خاورمیانه به شمار می‌رود، اعلام کرد درآمدهایش نیز در این دوره با رشد ۵۹ درصدی به ۵۳۱ میلیون درهم رسید.

دانا گاز بخش مهمی از این جهش سودآوری را ناشی از یک تعدیل مالی یک‌باره به ارزش ۱۷۶ میلیون درهم در پروژه‌های گازی اقلیم کردستان عراق دانست؛ موضوعی که به فرآیند بازبینی و تطبیق اندازه‌گیری تولید گاز در منطقه مربوط می‌شود. با این حال، هزینه‌های حفاری در مصر بخشی از این افزایش را خنثی کرده است.

این شرکت همچنین از بازگشت رشد تولید در مصر برای نخستین‌بار از سال ۲۰۱۷ خبر داد. تولید دانا گاز در مصر طی سه‌ماهه نخست امسال با رشد ۴ درصدی به بیش از ۱۳ هزار بشکه معادل نفت در روز رسید؛ رشدی که به گفته شرکت، نتیجه سرمایه‌گذاری‌های جدید در میادین دلتای نیل بوده است.

در مقابل، تولید شرکت در اقلیم کردستان اندکی کاهش یافت و به حدود ۴۰ هزار بشکه معادل نفت در روز رسید. دانا گاز علت این افت را کاهش ظرفیت عملیاتی میدان گازی «کورمور» در پی وضعیت امنیتی منطقه عنوان کرد.

با این حال، شرکت تأکید کرد که توسعه پروژه KM250 در میدان کورمور باعث افزایش ظرفیت تولید شده و تولید گاز در ژانویه از ۷۰۰ میلیون فوت مکعب استاندارد در روز فراتر رفته است؛ موضوعی که تولید خالص دانا گاز در اقلیم کردستان را حدود ۱۵ هزار بشکه معادل نفت در روز افزایش داده است.

ریچار هال مدیرعامل دانا گاز گفت این شرکت توانسته با وجود «شرایط پیچیده عملیاتی و امنیتی» عملکرد مالی خود را حفظ کند و هم‌زمان پروژه‌های توسعه‌ای خود، از جمله پروژه «چمچمال» در اقلیم کردستان، را پیش ببرد.

دانا گاز همچنین اعلام کرد در سه‌ماهه نخست سال جاری، تمامی مطالبات معوق خود از مصر را تسویه کرده و نقدینگی شرکت نیز تقویت شده است.