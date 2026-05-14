۵۵ درصد لوازم خانگی کوچک کشور در بانه تولید می شود

به گزارش کرد پرس، محمدبختیار خلیقی در جلسه قرارگاه استانی حوزه اقتصادی در بانه، با ارائه گزارشی از وضعیت صنعت، معدن، تجارت و بازار این شهرستان، گفت: در حال حاضر ۷۳ واحد صنعتی در بانه فعالیت دارند که برای حدود ۲ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده اند و مجموع سرمایه گذاری انجام شده در این واحدها به حدود ۱۲ همت رسیده است.

وی افزود: همچنین ۱۸۰ طرح صنعتی دارای مجوز با ظرفیت اشتغال زایی سه هزار و ۶۸۰ نفر در شهرستان وجود دارد و ۲۱ طرح توسعه ای نیز در دست اجراست.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به وضعیت فعالیت واحدهای صنعتی بانه، اظهار کرد: از مجموع ۷۳ واحد صنعتی، ۳۱ واحد فعال، ۱۷ واحد نیمه فعال و ۲۴ واحد نیز غیرفعال هستند.

خلیقی، صنایع لوازم خانگی، روشنایی و صنایع الکترونیک را مهم ترین ظرفیت های صنعتی بانه دانست و ادامه داد: در حوزه صنایع روشنایی، ۱۰ واحد تولیدی فعال و ۲ طرح صنعتی در حال اجرا وجود دارد و در بخش تولید لوازم خانگی و صنایع الکترونیکی نیز ۲۳ واحد فعال و هشت طرح در حال راه اندازی فعالیت دارند.

وی یادآور شد: بانه امروز به یکی از مراکز مهم تولید لوازم خانگی کوچک کشور تبدیل شده و اگر زمین صنعتی مورد نیاز سرمایه گذاران تامین شود، ظرفیت توسعه این بخش بیش از گذشته فراهم خواهد شد.

مدیرکل صمت کردستان همچنین به خسارت های ناشی از جنگ اخیر اشاره کرد و بیان کرد: در مجموع چند واحد صنعتی و صنفی شهرستان از این شرایط آسیب دیدند که میزان خسارت وارده به واحدهای صنعتی حدود ۳۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

خلیقی گفت: واحدهایی همچون «باران تجارت بوریا»، «ندا ارتباط آسیا»، «حامی ارتباط الوند»، «نوران غرب»، «آلمان الکتریک» و «تجارت ایرانیان» از جمله واحدهای متاثر از این شرایط بوده اند که پیگیری لازم برای جبران خسارت آنها از طریق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید انجام خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت های مرزی بانه، گفت: تنها بازارچه مشترک رسمی مرزی فعال استان کردستان در بانه قرار دارد و این شهرستان نقش مهمی در تجارت مرزی استان ایفا می کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان افزود: در حوزه تجارت رسمی نیز ۴۰۷ دارنده کارت بازرگانی در بانه فعالیت دارند که ۳۷ مورد آن حقوقی است و چهار تعاونی مرزنشین نیز در شهرستان فعال هستند.

خلیقی با بیان اینکه جمعیت مشمول فعالیت های مرزنشینی در شعاع ۳۰ کیلومتری مرز بیش از ۸۷ هزار نفر است، اظهار کرد: در حوزه کولبری نیز سهم شهرستان بانه از افزایش جمعیت بازارچه های موقت غیررسمی استان، ۲۰ هزار و ۱۴۸ نفر تعیین شده است.