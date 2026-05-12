کشف ٢ تخلف محیط زیستی در سردشت

به گزارش کردپرس، هادی احمدپور گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان حین گشت و کنترل در ارتفاعات مرزی سردشت، با تعدادی متخلف که اقدام به زندهگیری کبک کرده بودند مواجه شدند و نسبت به توقیف ادوات آنان اقدام کردند.
او افزود: در این عملیات، تعدادی تور و تله زندهگیری، قفس حمل پرنده، ابزار شکار و سایر ادوات مورد استفاده برای صید و زندهگیری کبک کشف و ضبط شد.
احمدپور تصریح کرد: زندهگیری پرندگان وحشی بهویژه گونههایی نظیر کبک، آسیب جدی به جمعیت حیاتوحش منطقه وارد میکند و با هرگونه شکار، صید و زندهگیری غیرمجاز طبق قوانین برخورد خواهد شد.
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سردشت در ادامه از کشف و ضبط گسترده ادوات صید غیرمجاز در مخزن سد سردشت توسط نیروهای یگان حفاظت محیط زیست خبر داد و گفت: امروز نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان حین گشت و کنترل در محدوده مخزن سد سردشت، با تعدادی صیاد غیرمجاز مواجه شدند که اقدام به صید ماهی با استفاده از تورهای گسترده صیادی کرده بودند.
او افزود: مأموران یگان حفاظت با اقدام بهموقع موفق شدند بیش از ۱۰۰۰ متر تور ماهیگیری غیرمجاز را جمعآوری و ضبط کرده و سایر ادوات مورد استفاده در صید را نیز توقیف نمایند.
احمدپور تصریح کرد: صیادان متخلف با استفاده از روشهای غیرمجاز، تهدید جدی برای ذخایر آبزی و تعادل اکولوژیکی مخزن سد ایجاد میکنند و برخورد با اینگونه تخلفات با جدیت ادامه خواهد داشت.
رییس اداره حفاظت محیط زیست سردشت از شهروندان و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه صید غیرمجاز، موضوع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۵۴۰ یگان حفاظت محیط زیست گزارش دهند.
