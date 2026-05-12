۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۴

جویندگان گنج در دام پلیس قروه گرفتار شدند

سرویس کردستان - فرمانده انتظامی شهرستان قروه از دستگیری حفاران غیرمجاز در قروه خبر داد.

به گزارش کرد پرس، واحد مظفری صبح امروز سه شنبه از بازداشت حفاران غیرمجاز در قروه خبر داد و گفت: ماموران پلیس آگاهی قروه با اشراف اطلاعاتی یک منزل را که عده ای در آنجا مشغول حفاری غیر مجاز جهت استخراج گنج بودند، شناسایی کردند.

به گفته او ماموران پس از هماهنگی با مراجع قضایی در یک اقدام ضربتی از منزل مورد نظر بازرسی کرده و موفق به کشف یک دستگاه فلز یاب و ادوات حفاری شدند.

مظفری با بیان اینکه در این ماموریت چهار متهم  دستگیر شدند، افزود: متهمان پس تکمیل پرونده جهت اقدامات قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفتند.
