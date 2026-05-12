جویندگان گنج در دام پلیس قروه گرفتار شدند

به گزارش کرد پرس، واحد مظفری صبح امروز سه شنبه از بازداشت حفاران غیرمجاز در قروه خبر داد و گفت: ماموران پلیس آگاهی قروه با اشراف اطلاعاتی یک منزل را که عده ای در آنجا مشغول حفاری غیر مجاز جهت استخراج گنج بودند، شناسایی کردند.

به گفته او ماموران پس از هماهنگی با مراجع قضایی در یک اقدام ضربتی از منزل مورد نظر بازرسی کرده و موفق به کشف یک دستگاه فلز یاب و ادوات حفاری شدند.