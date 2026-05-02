صنعت گردشگری در دوران پساجنگ به رونق اقتصاد ایران کمک می کند

به گزارش کردپرس، عمر علیپور، با اشاره به اظهارات معاون گردشگری درباره مشاهده نشانههای ورود گردشگران خارجی به ایران، به خانه ملت گفت: با وجود شرایط ناشی از جنگ تحمیلی اخیر و فشارهایی که به کشور تحمیل شد، ظرفیتهای گسترده گردشگری ایران همچنان پابرجاست و این حوزه میتواند در دوران پساجنگ به یکی از محورهای مهم بازگشت رونق اقتصادی کشور تبدیل شود.
او افزود: ایران از ظرفیتهای کمنظیری در حوزه گردشگری برخوردار است؛ کشوری چهار فصل با تنوع گسترده اقلیمی، جاذبههای طبیعی، جنگلها، آبشارها، کوهستان، دریا، کویر و مناطق بکر، در کنار آثار ارزشمند تاریخی، تمدنی، فرهنگی و مذهبی که هر یک میتواند مقصد گردشگران داخلی و خارجی باشد.
علیپور ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید از ظرفیت صنعت گردشگری برای ارزآوری، اشتغالزایی و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت بهره گرفت، چرا که بسیاری از کشورها بخش قابل توجهی از درآمد خود را از این مسیر تأمین میکنند و ایران نیز از این منظر ظرفیت بسیار بالایی دارد.
نماینده ماکو در مجلس تصریح کرد: گردشگری تنها محدود به سفرهای تفریحی و فرهنگی نیست، بلکه ایران در حوزه گردشگری سلامت نیز ظرفیت قابل توجهی دارد و با برخورداری از پزشکان متخصص، خدمات درمانی مناسب و هزینههای رقابتی، میتواند مقصد مهمی برای بیماران کشورهای منطقه باشد.
او ادامه داد: توسعه گردشگری سلامت علاوه بر ارزآوری، به تقویت جایگاه علمی و درمانی کشور، رونق مراکز درمانی و ایجاد فرصتهای جدید اقتصادی کمک میکند و باید با برنامهریزی دقیقتر مورد توجه قرار گیرد.
علیپور با اشاره به ظرفیت مناطق مرزی افزود: مناطق مرزی و آزاد از جمله ماکو به دلیل موقعیت راهبردی، نزدیکی به کشورهای همسایه و ظرفیتهای تجاری و طبیعی، میتوانند سهم مهمی در جذب گردشگر، توسعه تبادلات منطقهای و رونق اقتصادی ایفا کنند.
نماینده ماکو در مجلس تأکید کرد: با تثبیت شرایط و استمرار آرامش، ایران میتواند از ظرفیتهای متنوع گردشگری خود در حوزههای تاریخی، طبیعی، فرهنگی و سلامت بهره بیشتری ببرد و این صنعت را به یکی از پیشرانهای اصلی توسعه اقتصادی کشور تبدیل کند./
