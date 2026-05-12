۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۸

استاندار آذربایجان‌غربی:

هوشمندسازی آبیاری در حوضه آبریز دریاچه ارومیه مبنا گرفته می شود

سرویس آذربایجان غربی-استاندار آذربایجان‌غربی در بازدید از روند اجرای سیستم آبیاری زیرسطحی و هوشمند در روستای چنقرالوی پل ارومیه، گفت: این طرح گامی برای دستیابی به کشاورزی پایدار بوده و تعمیم این الگو برای صیانت از منابع آبی حوضه آبریز دریاچه ارومیه ضروری است.

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی با اشاره به تأمین اعتبار این پروژه از محل اعتبارات مصوب ستاد احیای دریاچه ارومیه، افزود: این طرح با هدف کاهش ۶۰درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین زیرسطحی طراحی شده است.

او همچنین با اشاره به هم‌افزایی علمی و اجرایی در اجرای این طرح، تاکید کرد: این سیستم مدرن به عنوان یک الگوی پایلوت موفق، مبنای توسعه آبیاری نوین در سایر نقاط هدف استان قرار خواهد گرفت.

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در پایان گسترش آبیاری هوشمند را یکی از اولویت‌ها در مسیر سازگاری با کم‌آبی دانسته و افزود: با توجه به نتایج این سیستم در کاهش هزینه‌های تولید و حفظ محیط‌زیست، دستگاه‌های متولی با جدیت زیرساخت‌های لازم را برای همگانی‌سازی این فناوری انجام دهند.

او افزود: این سیستم با حذف تبخیر سطحی و مدیریت دقیق توزیع آب و کود، کیفیت و بهره‌وری محصولات را ارتقا داده و نقشی کلیدی در احیای دریاچه ارومیه ایفا می‌کند.

به گزارش اداره کل محیط زیست استان؛  این پروژه که با همکاری استانداری آذربایجان‌غربی، دانشگاه ارومیه، سازمان جهاد کشاورزی و سایر ارگان‌ها اجرا شده، منطبق بر استانداردهای بین‌المللی فائو بوده و با نصب سنسورهای اندازه‌گیری پیشرفته، امکان مدیریت هوشمند توزیع آب را فراهم کرده است.
 

