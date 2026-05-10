جنبش نسل نو به اپوزیسیون بودن خود در اقلیم کردستان پایان داد

به گزارش کردپرس، رهبری جنبش نسل نو در نشستی چند تصمیم مهم سیاسی اتخاذ کرد که مهمترین آن، حمایت از سیاستهای اتحادیه میهنی کردستان در اقلیم کردستان و بغداد با هدف «متوازنسازی حاکمیت» عنوان شده است.
پولتیک میدیا نوشت: بر اساس تصمیمات اعلامشده، توافق میان نسل نو و اتحادیه میهنی برای مشارکت در دولت عراق نیز به تأیید رسیده و «سروە عبدالواحد» بهعنوان نامزد نسل نو برای وزارتخانهای که اتحادیه میهنی در بغداد به این جریان واگذار میکند، تعیین شده است.
در این نشست همچنین تأکید شد هیچ فرد دیگری در داخل نسل نو حق ندارد خود را برای این وزارتخانه نامزد کرده و رقیب سروە عبدالواحد شود.
رهبری نسل نو همچنین اعلام کرد در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمان کردستان، این جنبش در کنار اتحادیه میهنی قرار خواهد گرفت و دو طرف با فهرستی مشترک در انتخابات شرکت خواهند کرد.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که بهجای شاسوار عبدالواحد، «ڕێبوار ئەوڕەحمان» بهعنوان جانشین سرپرست، ریاست این نشست را برعهده داشته است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که ناظران سیاسی، تصمیمات اخیر نسل نو را پایان رسمی نقش اپوزیسیونی این جریان و نزدیک شدن آن به ساختار قدرت در اقلیم و بغداد ارزیابی میکنند؛ بهگونهای که اکنون در کنار حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی، از نسل نو بهعنوان یکی از اضلاع قدرت سیاسی کردها در بغداد یاد میشود.
