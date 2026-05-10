اردوی تیم ملی قایقرانی در دریاچه سد مهاباد آغاز شد

او با اشاره به شرایط مطلوب میزبانی مهاباد اظهار کرد: امکانات مناسب تمرینی، شرایط آب‌وهوایی مساعد، سالن ورزشی و امکانات اقامتی مناسب از مهم‌ترین دلایل انتخاب دریاچه سد مهاباد برای برگزاری این اردو است.

مربی تیم ملی روئینگ جوانان کشور تاکید کرد: در این مرحله از اردو، ٣ورزشکار از آذربایجان‌غربی شامل ۲ ورزشکار از مهاباد و یک ورزشکار از نقده نیز به عنوان اعضای تیم ملی حضور دارند.

او افزود: دریاچه سد مهاباد به دلیل داشتن ۲ سرشاخه حمزه‌آباد و کوتر به طول‌های ۱۱ و ۶ کیلومتر، ظرفیت بسیار مناسبی برای تمرینات استقامتی رشته روئینگ دارد و همین ویژگی در کنار ارتفاع مناسب از سطح دریا، این مجموعه را به یکی از بهترین مکان‌ها برای تمرین تیم ملی تبدیل کرده است.

بیستمین دوره بازی‌های آسیایی از ۲۸ شهریور به میزبانی شهر ناگویا ژاپن برگزار می‌شود.