مشاهده سیست آرتمیا پس از سال های بحرانی در دریاچه ارومیه

رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور گفت : در پی بارش‌های بهاری و افزایش حجم آب، شرایط زیست برای آبزیان ارزشمندی مانند آرتمیا در دریاچه ارومیه فراهم شده است.

به گزارش علی نکویی فرد افزود: بررسی میدانی وضعیت دریاچه ارومیه همزمان با افزایش ورودی آب و کاهش شوری، از رشد جمعیت آرتمیا اورمیانا و ریزجلبک‌های شاخص حکایت دارد؛ روندی که می‌تواند به احیای تدریجی زنجیره غذایی این زیست‌بوم منجر شود.

نکویی فرد تصریح کرد: در نمونه گیری های اخیر برای نخستین بار پس از ۶ سال بحران کم آبی دریاچه، سیست آرتمیا (تخم) و ناپلی آرتمیا (نوزاد) مشاهده شد که به تازگی نمونه های بلوغ یافته آن نیز در دریاچه ارومیه دیده شده است.

او اضافه کرد: همچنین با افزایش غذا برای آرتمیا، شرایط برای تولید و تکثیر حتی در دمای پایین آب فراهم شده است؛ به طوری که آرتمیا در دمای بین ۱۷ تا ۲۷ درجه سانتی گراد و شوری بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ گرم در لیتر تکثیر پیدا می کند.

رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور افزود: آرتمیا که غذای پرندگان مهاجر، پلکان ها، ماهیان خاویاری ، ماهیان سردآبی و گرمابی است در شرایط خوب نسل زنده زایی می کند.